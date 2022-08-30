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جريمة مروعة في مصر.. طفلة تشنق نفسها بعد وفاة والديها!

Lebanon 24
30-08-2022 | 22:00
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أقدمت طفلة على إنهاء حياتها، بعدما لفت حبل حول رقبتها وتدلّت به من سقف منزلها بالفيوم في مصر.

وفي التفاصيل، تلّقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العقيد أحمد عبدالحميد سيف مأمور مركز شرطة الشواشنة، يفيد بوفاة رحمة عبدالله 14 سنة تلميذة بالصف الثالث الإعدادي شنقاً.

وتبيّن من المعاينة قيام الطفلة بلف حبل حول رقبتها وتدلت به من سقف منزلها، ما أسفر عن مصرعها في الحال.

 وأفادت التحريات بأن الطفلة لها شقيقة تصغرها بعام، وكانت تمر خلال الفترة الأخيرة من حياتها بأزمة نفسية بعد وفاة والديها، ما دفعها للتخلص من حياتها شنقاً.

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