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بيت متنقل للبيع... اليكم التفاصيل

Lebanon 24
31-08-2022 | 10:00
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أعلنت دار المزادات البريطانية Bonhams عن استعدادها لبيع أقدم منزل متنقل في العالم Ford T.

طرحت دار المزادات البريطانية Bonhams على موقعها الالكتروني للبيع أقدم منزل متنقل في العالم على عجلات Ford T 1914.
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تم تصنيع المنزل من قبل عائلة بنتال في عام 1914، ولكن تم بيعه فيما بعد والتخلي عنها. وفي السبعينيات، تم ترميم المنزل المتنقل بالكامل لمواصفاته الأصلية.

ويوجد داخله أربعة أسرة، وموقد يعمل بالحطب للتدفئة، بالإضافة إلى العديد من الخزائن. وستائر مخملية خضراء على النوافذ. والأرضية مصنوعة من خشب الصنوبر."لينتا. رو"


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