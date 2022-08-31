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منوعات
قتلا طفلاً عمره 6 سنوات... إليكم تفاصيل الجريمة المروّعة!
Lebanon 24
31-08-2022
|
07:20
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أقدم عامل في محافظة الدقهلية في مصر على قتل ابن زوجته بعدما اعتدى عليه بالضرب بمساعدة شقيقه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.
وبدأت القصة، عندما تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من مستشفى شربين العام، بوصول الطفل ذو الـ6 أعوام، جثة هامدة ومصابا بكدمات متفرقة بالجسم.
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وقالت الأم في بلاغها، إن زوجها وشقيقه تعدَّيا بالضرب بالأيدي وخرطوم مياه بلاستيكي على نجلها صاحب الـ6 سنوات داخل مزرعة دواجن يعمل معهما بها، ما تسبب في إصابته التي أودت بحياته بعد فشل علاجه بالمستشفى.
وكشفت الأم في البلاغ أن سبب الاعتداء على نجلها، هو تناوله من علبة حلوى كانت تخص الجاني وشقيقه خلال انشغالهما بعملهما في المزرعة التي يعملان بها.
ومن جانبها، تكثف المباحث الجنائية في محافظة الدقهلية المصرية من جهودها لسرعة ضبط وإحضار المتهمين، عقب صدور أمر رسمي من النيابة بسرعة القبض عليهما.
(العربية)
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