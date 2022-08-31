شاب ينتحر في "مول" شهير!

أنهى شاب حياته داخل "داندي مول" الشهير بمدينة أكتوبر في مصر، بعدما عثر عليه معلقا في سقف داخل أحد محالات بيع الملابس صباح اليوم ما أثار حالة من الهلع والفزع بين رواد المول.



تلقت أجهزة الأمن بالجيزة بلاغا بالعثور على جثة شاب داخل محل ملابس بمول داندي مول بأكتوبر، "على الفور انتقلت قوة من رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبالفحص تبين أن الجثة لشاب في العقد الثاني من عمره وأقدم على إنهاء حياته، داخل محل عمله بالمول، تم إخطار جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات اللازمة".

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