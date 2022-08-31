

يبدأ الشهر مع بعض التوتر الامر الذي يدعوك إلى الهدوء وعدم المجازفة، ويتحدث عن أوضاع مهنية قد تطرأ، لكن الجوّ يصبح مناسب لتحسين الوضع الحالي

الثور

إذا أردت تبديل موقفك في العمل، حاول بذل المزيد من الجهد في الأيام القليلة المقبلة

Advertisement الجوزاء

يبدأ الشهر مع الكثير من المعطيات الايجابية يطال أجواءك المهنية، فيتجلى في تغيير يحصل إدارة ما، ويبشرك بأخبار مفرحة، فتشعر بمزيد من الاستقرار

السرطان

يتحدث هذا اليوم الجيد جدا عن أسفار وتنقلات، لكن انتبه من مغالطات وأخطاء وتحدّيات، ولا تجازف لا ماليّاً ولا تجاريّاً

الأسد

قد تتشابك الأفكار والهواجس وتظهر الاتهامات، لكن الوضع غير خطر إلى هذه الدرجة

العذراء

يبدأ الشهر الكثير من التقلبات والتحديات ما يستدعي الحيطة والحذر والإصغاء إلى الآخري، وقد تحصل على عائدات كبيرة وغير منتظرة

الميزان

تعيش ارتياحاً كبيراً في العمل وتصدق في مواعيدك، لكن لا تخف على مستقبل مشاريعك، فهي تسير بالاتجاه الصحيح

العقرب

إحذر التسرع في الكلام، وتجنّب قدر الإمكان فرض وجهة نظرك في يوم سلبي يحمل بعض التأخير والتسويف ولكنه لا يؤثر فيك

القوس الحمليبدأ الشهر مع بعض التوتر الامر الذي يدعوك إلى الهدوء وعدم المجازفة، ويتحدث عن أوضاع مهنية قد تطرأ، لكن الجوّ يصبح مناسب لتحسين الوضع الحاليالثورإذا أردت تبديل موقفك في العمل، حاول بذل المزيد من الجهد في الأيام القليلة المقبلةالجوزاءيبدأ الشهر مع الكثير من المعطيات الايجابية يطال أجواءك المهنية، فيتجلى في تغيير يحصل إدارة ما، ويبشرك بأخبار مفرحة، فتشعر بمزيد من الاستقرارالسرطانيتحدث هذا اليوم الجيد جدا عن أسفار وتنقلات، لكن انتبه من مغالطات وأخطاء وتحدّيات، ولا تجازف لا ماليّاً ولا تجاريّاًالأسدقد تتشابك الأفكار والهواجس وتظهر الاتهامات، لكن الوضع غير خطر إلى هذه الدرجةالعذراءيبدأ الشهر الكثير من التقلبات والتحديات ما يستدعي الحيطة والحذر والإصغاء إلى الآخري، وقد تحصل على عائدات كبيرة وغير منتظرةالميزانتعيش ارتياحاً كبيراً في العمل وتصدق في مواعيدك، لكن لا تخف على مستقبل مشاريعك، فهي تسير بالاتجاه الصحيحالعقربإحذر التسرع في الكلام، وتجنّب قدر الإمكان فرض وجهة نظرك في يوم سلبي يحمل بعض التأخير والتسويف ولكنه لا يؤثر فيكالقوس

تُطرح أمامك اليوم قضية مهنية تدور حولها نقاشات كثيرة وقد تتخذ قرارات صادمة ما يشكل إحراجاً لك ويخلق بعض المواقف المتصلبة، فكن حذراً

الجدي

تتردّد المراجع المؤثرة في دعمك بعد مراحل طوال، فتخضع لضغط كبير وتواجه بعض العراقيل

الدلو

ربما تعدً لشيء مميز وتعبّر عن نفسك بصورة جيدة، فتقدم عرضاً مهما يلفت نظر بعض النافذين من خلال بعض المشاريع الفنية

الحوت

يبدأ الشهر حاملا بعض الحساسيات ، لا تتمادَ كثيراً في تعاطيك مع المسؤولين أو تتطاول على الزملاء فقد لا يروقهم ذلك ويبتعدون عنك