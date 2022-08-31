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قرد هارب... هكذا تم العثور عليه

Lebanon 24
31-08-2022 | 23:13
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أعلنت سلطات مدينة مغنيتاغورسك في مقاطعة تشيليابنسك جنوب غرب روسيا العثور على قرد هرب من صاحبه.

وتداول النشطاء عبر تطبيق "تليغرام" فيديو يظهر قردا يجري في شوارع المدينة بالقرب من المباني السكنية.
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اقترب الحيوان من فتاتين وحاول عض إحداهما، ثم تبعهما إلى مدخل مبنى سكني، ومن ثم هرب لاحقا.

 كما ظهرت صور لرجل مصاب بجروح على الأرجح بعد أن عضه هذا القرد.
 
وقالت الشرطة إن  "القرد قيصر، الذي تمت مراقبة تحركاته في كافة أرجاء ماغنيتغورسك، تم القبض عليه.

وأعربت عن شكرها لجميع السكان على مساعدتهم النشطة في البحث عن القرد الهارب والقبض عليه."نوفوستي" 

 


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