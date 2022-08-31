قرد هارب... هكذا تم العثور عليه

Advertisement

أعلنت سلطات مدينة مغنيتاغورسك في مقاطعة تشيليابنسك جنوب غرب روسيا العثور على قرد هرب من صاحبه.وتداول النشطاء عبر تطبيق "تليغرام" فيديو يظهر قردا يجري في شوارع المدينة بالقرب من المباني السكنية.اقترب الحيوان من فتاتين وحاول عض إحداهما، ثم تبعهما إلى مدخل مبنى سكني، ومن ثم هرب لاحقا.كما ظهرت صور لرجل مصاب بجروح على الأرجح بعد أن عضه هذا القرد.