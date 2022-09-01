مشاهد لا تصدق... مياه الفياضانات تجرف فندقا ضخما (فيديو)

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تلقت ياسمين أكرم وعائلتها في منتصف الليل أمرا بمغادرة فندق، كانوا ينزلون فيه يطل على نهر سوات في جبال شمال غربي باكستان على الفور، وبعد ساعات قليلة جرف الفيضان المبنى.وغادرت عائلة ياسمين مدينة لاهور هربا من قيظ الصيف وجاءت تقضي عطلة في هذه المنطقة المعروفة بـ"سويسرا باكستان" حيث الطقس معتدل والطبيعة خضراء، غير أنها واجهت فيها كارثة هي من الأسوأ في تاريخ البلد.وهرعت العائلة وسط الظلام خارج فندق "هانيمون" في وادي كالام ولجأت إلى سفح جبل، من حيث شاهدت بعد ساعات الفندق ينهار وينجرف مع مياه النهر الفائضة.وأعلن رئيس الوزراء شهباز شريف أن باكستان تواجه "أسوأ فيضانات في تاريخها"، حيث غمرت المياه ثلث البلاد وأوقعت أكثر من 1100 قتيل، وطالت أكثر من 33 مليون شخص منذ بدء موسم الأمطار في حزيران/يونيو.وقالت ياسمين (53 عاما)، الثلاثاء، بعد إجلائها من مينغورا، أكبر مدن منطقة سوات: "عمّت الفوضى، كان الجميع يهرع للنجاة".وتابعت: "سمعنا مثل دوي، ثم رأيت السيول تغمر الفندق. كانت زمجرة المياه قوية جدا، وكأن شيئا انفجر".وشاهدت وسط الذعر المخيم امرأة تحاول عبثا الإمساك بابنها الصغير قبل أن تجرفه منها المياه.وقالت بتأثر: "كان الطفل يصرخ، لكن المياه كانت تكبت صوته. حاولت الأم إنقاذه لكنها لم تتمكن".والطفل من بين 21 ضحية جراء الفيضانات تم إحصاؤهم حتى الآن في المنطقة وقضى معظمهم في انهيار منازلهم.ولم تُعرف وقائع ليلة 25 آب/أغسطس المروعة إلا بعد إجلاء نزلاء الفندق وسياح آخرين في مروحيات باتت الوسيلة الوحيدة للوصول إلى وديان المنطقة النائية.وعلى طول نهر سوات، يمكن رؤية بقايا جسور جرفتها المياه وطرقات مقطوعة وفنادق تحاول أن تقاوم على الضفاف.وبدأ منسوب المياه يتراجع لكنّ معاودة خطوط المواصلات البرية مع المدن الكبرى المجاورة ستستغرق على الأرجح عدة أيام.وأفاد جنيد خان المسؤول الكبير في الإدارة المحلية في منطقة سوات أن حوالي مئتي ألف شخص ما زالوا مقطوعين عن باقي البلد.