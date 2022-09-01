Advertisement

منوعات

"معركة ملحمية" بين نسر وتمساح ومجموعة طيور... من فاز بالسمكة؟ (فيديو)

Lebanon 24
01-09-2022 | 11:00
A-
A+
Doc-P-986406-637976322417865085.jpg
Doc-P-986406-637976322417865085.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
رصد أحد زوار حديقة كروجر الوطنية في جنوب أفريقيا ما وصف بـ"المعركة الملحمية" على فريسة صغيرة، خاضها نسر وتمساح ومجموعة طيور من أجل سمكة.
ونجح مالك الحزين أحمر الرأس، بصيد سمكة، لكنه قرر التباهي بها قبل تناولها، حيث أمسك السمكة بمنقاره ورفعها عليا، لترصدها عين النسر الأفريقي السمكي الأبيض الرأس، فقرر الطائر المفترس الحصول على وجبة صغيرة بلا تكبد عناء الصيد، لتبدأ المشكلة.
Advertisement

وحاول النسر إبعاد المالك الحزين أحمر الرأس عن سمكته، وبالفعل استطاع استخدام نفوذه القوي في عالم الحيوان لإبعاده مسافة أمتار، ليستغل فوج آخر من اللقالق البيضاء السوداء الرأس المعركة، ويسيطر أحدها على الغنيمة.
وتسببت لزوجة السمكة بمعاناة الأخير عند محاولة التقاطها بمنقاره الطويل، ليدخل تمساحان كبيران حلبة "المعركة" عن طريق التسلسل عبر المياه، لكن اللقلق استطاع أخيرا ابتلاع الفريسة والنجاة بريشه على ما يبدو.
 
 
(سبوتنيك)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:33 | 2022-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:26 | 2022-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:36 | 2022-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:20 | 2022-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:30 | 2022-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
14:00 | 2022-09-01
13:29 | 2022-09-01
08:00 | 2022-09-01
05:00 | 2022-09-01
04:43 | 2022-09-01
02:00 | 2022-09-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website