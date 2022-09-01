دخل في غيبوبة بعدما تعرض لأكثر من 20 ألف لسعة نحل قاتل!

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دخل شاب أميركي في غيبوبة بعدما تعرض لأكثر من 20 ألف لسعة نحل قاتل في الولايات المتحدة.وقالت والدته شاونا كارتر في منشور إنه "يكافح من أجل حياته".وكان أوستن بيلامي يقطع صباح الجمعة شجرة ليمون عندما أزال بالخطأ عشاً من النحل القاتل.ويُعرف هذا النحل الذي يُسمى كذلك بالنحل الإفريقي، بأنه مؤذ جداً.أما جدة بيلامي وعمه اللذان كانا قربه، فشهدا على الحادثة من دون تمكنهما من التدخل لأنهما تعرضا بدورهما لهجوم من النحل، بحسب "فوكس 19".وقالت الجدة فيليس إدواردز إنّ بيلامي "كان يصرخ، النجدة! ساعدوني!"، و"لم يتمكن أحد من مساعدته".وأضافت: "كنت سأحاول صعود السلم للوصول إليه"، لكن "لم أستطع ذلك لأن النحل كان يحاصرني".وقالت لـ"فوكس 19" إنّ الفريق الطبي لم يتمكن من إخراج النحل منه حتى صباح الأحد.ويتوقع الأطباء أن يتعافى بيلامي بشكل كامل.