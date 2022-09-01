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امرأة تحصل على 7 ملايين دولار بالخطأ... وما فعلته غريب!

Lebanon 24
01-09-2022 | 13:29
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أرسلت شركة عملات رقمية سبعة ملايين دولار لأحد عملائها عن طريق الخطأ بدلا من المبلغ الصحيح البالغ نحو 68 دولارا، وفقا لموقع "ذي فيرج".

ولم تتمكن شركة "Crypto.com" من اكتشاف الخلل إلا بعد نحو سبعة أشهر، خلال إجرائها عملية تدقيق روتينية.
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وقال الموقع إن الشركة حولت المبلغ المذكور لسيدة أسترالية بعدما كتب أحد موظفيها عن طريق الخطأ حساب السيدة في حقل مبلغ الدفع.

وبدلا من الإبلاغ عن المبلغ، أقدمت السيدة الأسترالية على إنفاق نحو 900 ألف دولار لشراء منزل فاخر، وتحويل جزء آخر من الأموال لحساب آخر.

ولدى اكتشاف الخطأ، عمدت الشركة لرفع دعوى قضائية ضد السيدة، تمكنت من كسبها، حيث أمرت المحكمة بتجميد الأموال وبيع المنزل.
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