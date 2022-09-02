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منوعات
نكتة عن "أذكى رجل في العالم"... من هم أبطالها؟
Lebanon 24
02-09-2022
|
11:00
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افتتح رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق، سيلفيو برلوسكوني، حسابا في موقع "تيك توك" بنكتة سخر فيها من نفسه، وكان من أبطالها بوتين وبايدن.
وروى برلوسكوني وهو يرتدي بدلة فاخرة ويمسك بهاتف نقال في يده، الحكاية الساخرة قائلا: "طائرة تحلق فوق المحيط الأطلسي، وفي الطائرة جو بايدن وفلاديمير بوتين وسيلفيو برلسكوني والبابا ومساعده الشاب. يصيح قائد إن الطائرة ستسقط في غضون 5 دقائق، وليس لديهم سوى 4 مظلات. بادر بايدن بالإمساك بالأولى وقال: "هذه لي لأنني أقوى رجل في الغرب".
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يأخذ بوتين الثانية ويقول: "هذه لي، لأنني أقوى شخص في الشرق".
يأخذ برلسكوني الثالثة: "هذه لي، لأن الجميع يعلم أنني أذكى سياسي في العالم".
ينظر المساعد إلى البابا ويقول: "قداستك، ها هي مظلتك"، إلا أن البابا يرد: "لا شكرا، أنا عجوز، لقد عشت حياة طويلة وسعيدة. استعملها أنت".
لكن المساعد يرد قائلا: "توجد هنا مظلتان لأن أذكى سياسي في العالم قفز بحقيبة ظهره ! (بدلا من المظلة)"."RT"
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