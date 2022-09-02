Advertisement

منوعات

صور مخلّة بالآداب على متن طائرة... ما القصة؟

Lebanon 24
02-09-2022 | 08:00
A-
A+
Doc-P-986756-637977215046561916.jpg
Doc-P-986756-637977215046561916.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حذر طيار في شركة "ساوث ويست أيرلاينز" من أنه سيبقي الطائرة على الأرض ولن يقوم بالرحلة، إذا لم يتوقف أحد الركاب بإرسال صور "مخلة بالآداب"، عبر خاصية "آير دروب" على آيفون، لركاب عشوائيين معه على متن الطائرة.
Advertisement

وعلى مكبر الطيارة، قال الطيار بصرامة: "إلى الشخص الذي يقوم بهذا العمل المقرف، توقف عن ذلك، وإلا سألغي عملية الإقلاع وسننزل جميعا. لا تتلف إجازة المسافرين".


(سكاي نيوز)
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:25 | 2022-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:35 | 2022-09-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:02 | 2022-09-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2022-09-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:49 | 2022-09-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
07:42 | 2022-09-02
07:38 | 2022-09-02
05:00 | 2022-09-02
02:00 | 2022-09-02
23:17 | 2022-09-01
23:00 | 2022-09-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website