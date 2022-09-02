صور مخلّة بالآداب على متن طائرة... ما القصة؟

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حذر طيار في شركة "ساوث ويست أيرلاينز" من أنه سيبقي الطائرة على الأرض ولن يقوم بالرحلة، إذا لم يتوقف أحد الركاب بإرسال صور "مخلة بالآداب"، عبر خاصية "آير دروب" على آيفون، لركاب عشوائيين معه على متن الطائرة.وعلى مكبر الطيارة، قال الطيار بصرامة: "إلى الشخص الذي يقوم بهذا العمل المقرف، توقف عن ذلك، وإلا سألغي عملية الإقلاع وسننزل جميعا. لا تتلف إجازة المسافرين".(سكاي نيوز)