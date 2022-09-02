لقطات حديثة لسفينة "تايتانيك"... هكذا بدت بعد أكثر من 100 عام من غرقها!

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التقط خبراء صورا جديدة لحطام "تايتانيك" والتي تعد أوضح لمحة منذ عقود عن السفينة التي غرقت في المحيط الأطلسي عام 1912.وصورت شركة "أوشن غيت إكسبيديشن" حطام تايتانيك بدقة "8K"، مما يسمح للعلماء بتكبير هياكل السفينة وأشكال الحياة التي باتت تستعمر على الحطام.وقال عالم الأحياء البحرية موراي روبرتس، إنه منذ التقاط اللقطات الأولى للحطام في الثمانينيات، نمت الشعاب المرجانية على ما تبقى من تايتانيك. وأضاف أن "حشائش" كبيرة تشبه الحبل تتدلى من بدن السفينة.ومولت شركة "أوشن غيت إكسبيديشن" رحلتها إلى تيتانيك من خلال تقديم أماكن للسائحين في الرحلة مقابل 250 ألف دولار وتخطط للعودة سنويا لالتقاط المزيد من اللقطات للحطام قبل أن يختفي في قاع المحيط.وأشارت الرحلات الاستكشافية السابقة إلى أن أطلال سفينة الركاب البريطانية الغارقة في شمال المحيط الأطلسي "تتدهور بسرعة" بسبب البكتيريا التي تتغذى على المعادن بعد أكثر من 100 عام من غرقها خلال رحلتها الأولى التي أسفرت عن مقتل ما يقرب من 1500 شخص.وتستمر آثار تيتانيك الصدئة في التدهور عاما بعد آخر، وفقا للفريق الذي التقط هذه الصور الجديدة.وقال مؤسس الشركة التي صورت الحطام، ستوكتون راش، إن حطام السفينة في حالة أسوأ مما كان عليه في العام الماضي بعد الرحلة التي نظمتها شركته عبر غواصة متخصصة معروفة باسم "تايتان".وأوضح راش أن الغواصة التابعة لشركته والتي تتسع لخمسة أشخاص، هي واحدة من بين ست غواصات في العالم قادرة على الوصول إلى تايتانيك.وأضاف أنه "في نهاية المطاف ستأكل البكتيريا الهيكل الأساسي للسفينة"، مشيرا إلى أن "الطوابق العليا بدأت في الانهيار على بعضها البعض".وقال إنه "من المحتمل بعد تآكل الهياكل ألا يظهر الحطام مثل السفينة ويبدأ في الظهر على شكل شعاب مرجانية اصطناعية".