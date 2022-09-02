بسبب امتحان جامعي... الحكم بسجن فتاتين هاربتين لـ5 سنوات

قضت محكمة مصرية بمعاقبة فتاتين اثنتين بالسجن لمدة 5 سنوات، غيابيا على خلفية اتهامهما بالتزوير وأداء الأولى لامتحان في كلية التربية للطفولة المبكرة بدلا من المتهمة الثانية.







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