رجل ينقل سيارة دفع رباعي على دراجة هوائية... (فيديو)



وصور الفيديو الغريب في مدينة هاربين الصينية، عاصمة مقاطعة هيلونغجيانغ في شمال البلاد.

Advertisement وبحسب "ميترو"، فإنه على الرغم من أن السيارة البيضاء يصل طولها إلى 5 أمتار وهي من فئة الدفع الرباعي، إلا أنها سيارة مدمجة صغيرة، لكن الرجل المسن استطاع جرها وحملها على دراجته الهوائية. تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي في الصين وحول العالم مشهدا غريبا لقيام رجل صيني بنقل سيارة جيب بيضاء على دراجته الهوائية ذات ثلاث عجلات.وصور الفيديو الغريب في مدينة هاربين الصينية، عاصمة مقاطعة هيلونغجيانغ في شمال البلاد.وبحسب "ميترو"، فإنه على الرغم من أن السيارة البيضاء يصل طولها إلى 5 أمتار وهي من فئة الدفع الرباعي، إلا أنها سيارة مدمجة صغيرة، لكن الرجل المسن استطاع جرها وحملها على دراجته الهوائية.

وأثارت المشاهد الكثير من ردود الأفعال الغربية، حيث أكد الكثيرون على أنها دليل على قدرة وقوة الصينيين، فيما تساءل البعض عن سبب نقل هذه السيارة على الدراجة.

وفقا لوسائل الإعلام المحلية، فإن الرجل القوي هو جامع قمامة تم التعاقد معه بدلا من استدعاء شاحنة سحب باهظة الثمن.