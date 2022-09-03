في الخزانة أم الثلاجة.. أين نحفظ التوابل؟

تبقى التوابل والبهارات العنصر الأهم لإتمام "لذّة" أي طبق غذائي، لكن العديد من الناس يتساءلون أحياناً حول المكان الأسلم لحفظها.



وبينما يرى البعض أنه يجب حفظ البهارات في مكان جاف ومظلم لا يتضمن رطوبة أو حرارة عالية، يعتبر آخرون أن وضع البهارات في الثلاجة هو الأمر الأنسب.

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في المقابل، فإنّه لاختصاصية التغذية اللبنانية كارلا حبيب مراد رأي آخر، إذ شرحت في مقطع فيديو قصير عبر حسابها في إنستغرام بعض التفاصيل عن الأمر.



وقالت مراد إنه يمكن تخزين البهارات في الخزانة إذا كانت درجة الحرارة أقل من 25 درجة مئوية. أما في حالة ارتفاع درجة الحرارة، فيُنصح طبعاً بتخزينها في الثلاجة.



واستثنت من هذه القاعدة، مسحوق "الكزبرة الجافة"، مؤكدة أنه علينا دائماً حفظها في الثلاجة، لأن وجودها خارجها قد يعرّضها للتلف.



بعض النصائح

يشار إلى أن عند شراء البهارات المطحونة ينصح الخبراء بعدم الإكثار منها، بل اختيار كمية مناسبة تقتضي الحاجة لفترة بسيطة وحسب استعمالنا لها، وذلك لأن البهارات تفقد قوتها ورائحتها الزكية عند الطحن.



ومن المهم عند تخزين التوابل وضع كل صنف بصنفه في أوعية زجاجية صغيرة محكمة الإغلاق، على أن توضع تلك الأوعية في مكان بعيد عن الضوء والحرارة والرطوبة.



أما عند الاستعمال، فعلينا إدخال ملعقة نظيفة وغير رطبة وأخذ الكمية التي نحتاجها فقط وإعادة إقفال العلبة بإحكام حتى لا يدخلها الهواء أو الرطوبة وتتسبب في فسادها.