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تفاصيل حادثة تكسر القلوب.. طبيب مصريّ يعثر على جثة ابنته بشكل مُفاجئ!

Lebanon 24
03-09-2022 | 08:00
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لم تكن مفارقات القدر سهلة على طبيب مصري هرع لإسعاف مصابي حادث تصادم قطار بباص ركاب في محافظة الشرقية بمصر اليوم الجمعة.

ووفقاً لقناة "العربية"، فقد تفاجأ الدكتور علاء عبد السلام، طبيب الطوارئ في مستشفى فاقوس المركزي، بالعثور على ابنته من بين المتوفين جراء الحادث، وذلك حينما كان يحمل المصابين بالحادث واحداً تلو الآخر مؤدياً عمله.
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وارتسمت الصدمة على وجه عبد السلام، ولم تسعفه دموعه من قساوة ما رأى، إلى أن سمعه الحاضرون يردد كلمات غير مفهومة بينها: "لا إله إلا الله.. اللهم أجرنا في مصيبتنا".

وتوفيت الفتاة وفق المعلومات، بمجرد وصولها المستشفى، في حين لم يستطع والدها إنقاذها، حيث لفظت أنفاسها الأخيرة.
ووفقاً للتقارير، فإنّ عائلة الطبيب كانت من بين المصابين في الحادث الذي أدى إلى وفاة ابنته، بينما تقبع زوجته بالعناية المركزة بحالة خطرة ومعها أولادها.

وارتفع عدد ضحايا حادث اصطدام قطار بسيارة ميكروباص قرب مزلقان قرية إكياد، التابعة لدائرة مركز شرطة فاقوس بمحافظة الشرقية، إلى 3 وفيات، فيما تأكد إصابة 10 أشخاص آخرين جراء الحادث.

كذلك، جرى نقل الجثث الثلاث إلى مشرحة مستشفى فاقوس المركزي، والتحفظ عليها تحت تصرف جهات التحقيق.
 
(العربية)
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