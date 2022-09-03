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منوعات

"جن فوق منزل دجال".. صورة رجل عار تثير الرعب

Lebanon 24
03-09-2022 | 04:55
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نفى مصدر أمني مصري صحة ما تداولته بعض المواقع الإخبارية، بشأن ظهور جن أعلى منزل أحد الدجالين أثناء احتراق المنزل بمحافظة الإسماعيلية.

وأوضحت الداخلية، في بيان لها، أن "حقيقة الواقعة تتمثل في أنه بتاريخ 30 / 8 /2022 تبلغ لمركز شرطة القنطرة غرب من الأهالي بقيام أحد الأشخاص بالسير عاري الجسد وفي حالة هياج، ويلقي الحجارة على المارة ممسكا بيده سلاحا...، وحال محاولة الأهالي تهدئته دلف داخل مسكنه وأضرم النيران به".
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على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل الواقعة "وأمكن السيطرة على الحريق المحدود بمدخل المسكن وضبط مرتكب الواقعة والسلاح الأبيض الذي كان بحوزته، وتبين أنه مهتز نفسيا"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية في حينه.
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