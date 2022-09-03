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حصلت على جنسية أجنبية... فكان عقابها قاسيًا

Lebanon 24
03-09-2022 | 05:07
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نشرت الجريدة الرسمية في مصر، قرارت لرئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، من بينها الموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن مواطنة.

ووفقا للقرار تم إسقاط الجنسية المصرية عن عائشة أحمد سالم سلامة- من مواليد الإسماعيلية بتاريخ 29/ 10/ 1983، وذلك لتجنسها بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن سابق.
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ولدى مصر قانون صارم في ما يتعلق بالجنسية، بعد تعديل بعض أحكام قانون الجنسية عام 2017، وإضافة حالتين جديدتين لإجراءات سحبها وإسقاطها.

وجاء هذا القرار تنفيذا للقانون المصري رقم 26 لسنة 1975، الذي ينص على بعض الحالات التي يجوز فيها إسقاط وسحب الجنسية المصرية عن كل من يحملها.

وتنص المادة 10 من هذا القانون على أنه لا يجوز للمصري أن يتجنس بجنسية أجنبية، إلا بعد الحصول على إذن بذلك يصدر من وزير الداخلية.
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