Advertisement

منوعات

أعمال منزلية خطيرة تجنب مزاولتها بنفسك

Lebanon 24
03-09-2022 | 11:00
A-
A+
Doc-P-987024-637978041886643702.jpg
Doc-P-987024-637978041886643702.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
هناك بعض الوظائف الخطرة التي يجب تركها للمهنيين، وقد يؤدي التعامل مع مهام معينة بنفسك إلى تكلفتك المزيد من المال في المستقبل إذا حدث خطأ ما.
توصل بحث جديد أجرته شركة مزود "Help Me Fix" للصيانة إلى أن هناك 8000 إصابة وأكثر من 70 حالة وفاة سنويا ناجمة عن قيام أشخاص بمهام خطيرة يجب أن يقوم بها المتخصصون.
Advertisement
ومن ضمن هذه الأعمال الخطرة تلك المتعلقة بصيانة الكهرباء وإزالة طبقة من الطلاء القديم، فبعض هذه الدهانات تحتوي على مواد سامة. كما قالت إن تنشق غبار الخشب خطير للغاية بسبب احتوائه على مواد كيميائية معينة يمكن أن تكون ضارة، حيث يحتوي غبار الخشب على كميات عالية من السيليكا، والتي يمكن أن تسبب بصعوبات في التنفس وحتى بأمراض الرئة.
وأضافت الشركة أعمال إصلاح الأسقف، وهدم الجدران الداخلية للمنزل، وأي عمل متعلق بالغاز، كذلك عملية قطع الأشجار، وفقا لموقع "Express".
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
14:00 | 2022-09-03
08:00 | 2022-09-03
06:23 | 2022-09-03
05:17 | 2022-09-03
05:07 | 2022-09-03
05:00 | 2022-09-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website