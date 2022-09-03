أعمال منزلية خطيرة تجنب مزاولتها بنفسك

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هناك بعض الوظائف الخطرة التي يجب تركها للمهنيين، وقد يؤدي التعامل مع مهام معينة بنفسك إلى تكلفتك المزيد من المال في المستقبل إذا حدث خطأ ما.توصل بحث جديد أجرته شركة مزود "Help Me Fix" للصيانة إلى أن هناك 8000 إصابة وأكثر من 70 حالة وفاة سنويا ناجمة عن قيام أشخاص بمهام خطيرة يجب أن يقوم بها المتخصصون.ومن ضمن هذه الأعمال الخطرة تلك المتعلقة بصيانة الكهرباء وإزالة طبقة من الطلاء القديم، فبعض هذه الدهانات تحتوي على مواد سامة. كما قالت إن تنشق غبار الخشب خطير للغاية بسبب احتوائه على مواد كيميائية معينة يمكن أن تكون ضارة، حيث يحتوي غبار الخشب على كميات عالية من السيليكا، والتي يمكن أن تسبب بصعوبات في التنفس وحتى بأمراض الرئة.وأضافت الشركة أعمال إصلاح الأسقف، وهدم الجدران الداخلية للمنزل، وأي عمل متعلق بالغاز، كذلك عملية قطع الأشجار، وفقا لموقع "Express".