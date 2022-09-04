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متفرقات
لن تتوقعوا من هو عمّها... مكسيكية تقود "نتفليكس" إلى القضاء
Lebanon 24
04-09-2022
|
02:00
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رفعت امرأة مكسيكية دعوى قضائية ضد شركة "نتفليكس" وقناة "تيليموندو" التلفزيونية، بسبب المسلسل التلفزيوني "ملكة الجنوب".
وأفادت ساندرا أفيلا بلتران، التي قضت عقوبة بالسجن بسبب صلاتها بتهريب المخدرات، بأن المسلسل مقتبس من حياتها، وفقاً لصحيفة "ذا ناشين".
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وقالت بلتران إنه تم استخدام قصتها دون موافقتها، مطالبة بالحصول على 40% من أرباح المسلسل.
يشار إلى أن أفيلا بلتران، البالغة من العمر 61 عاماً والمعروفة باسم "ملكة المحيط الهادئ"، سيئة السمعة في المكسيك حتى قبل عرض مسلسل "نتفليكس"، وعمها هو ميغيل أنخيل فيليكس غالاردو، الذي شارك في تأسيس عصابة المخدرات القوية "غوادالاخارا".
المصدر: سبوتنيك
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