مشاهدة "هاري بوتر" ممنوعة في أميركا وبريطانيا!

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أعلنت شبكة "نتفليكس" بدء عرض سلسلة هاري بوتر في عدد من دول الشرق الأوسط، في الوقت الذي لم يتم فيه السماح بعرضه في أميركا وبريطانيا بسبب حقوق الملكية الفكرية.وأكدت الشبكة، عبر حسابها بموقع "فيسبوك" أن موعد بدء بث سلسلة أفلام "هاري بوتر" الشهيرة، هو 29 آب الماضي.ونشرت الشبكة صورة لأغلفة الفيلم، معلقة عليها بالقول: "أخيراً سيكون هاري بوتر على نتفليكس"، مشيرة إلى أن جميع الأفلام الثمانية ستظهر في الأول من أيلول الجاري.ولن يتمكن إلا من يقيم في الشرق الأوسط فقط من مشاهدة السلسلة، وذلك ما لم تحصل "نتفليكس" على ترخيص من الشركة صاحبة حقوق الملكية الفكرية بالبث في أميركا وبريطانيا.