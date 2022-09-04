بعدما تناول وثائقي لـ"نتفليكس" قصته.. بلجيكا تعتقل "سيد الدمى"

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أعلنت السلطات البلجيكية اعتقال فنان محتال بريطاني كان موضوع فيلم وثائقي على شبكة نتفليكس، في بلجيكا بعد فراره من فرنسا.وذكرت الشرطة البلجيكية أن روبرت هندي فريغارد يتوقع أن يمثل أمام قاض بلجيكي يوم السبت، بعد يوم من اعتقاله على طريق سريع في غروت بيغاردن شرق بروكسل.وقد فرّ هندي فريغارد الأسبوع الماضي، بعدما صدم رجلي شرطة بسيارته أثناء فراره من مداهمة الشرطة لمنزله في قرية فيدايلات بوسط فرنسا.وقال المتحدث باسم مكتب المدعي العام في منطقة هالي-فيلفورد، جيل بلوندو: "كان المفترض أن يخضع الشخص المعني للفحص من قبل الشرطة وفر منذ حوالي أسبوع. كما أصاب شرطيين أحدهما أصيب بجروح بالغة الخطورة".وكانت خدمة البث على نتفليكسقد أصدرت فيلماً وثائقياً هذا العام بعنوان "سيّد الدمى: مطاردة المخادع" حول حياة هندي فريغارد، يروي قصة الفنان المحتال الذي دمّر العديد من الأرواح في التسعينيات وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين عندما كان يتظاهر بأنه عميل سري لجهاز الاستخبارات البريطانية (إم آي 5) في أوروبا.وقضى 10 سنوات يتلاعب عاطفياً بضحاياه لمنحه أموالهم وثقتهم وحريتهم في النهاية من خلال الهروب معه، وفقاً لوثائقي نتفليكس.اعتقل هنري فريغارد عام 2002 وأدين بالاختطاف والسرقة والخداع وحكم عليه بالسجن مدى الحياة عام 2005 في المملكة المتحدة.واستأنف الحكم بالاختطاف وحكم عليه بالسجن تسع سنوات، وأطلق سراحه من السجن عام 2009.ووفقا للفيلم الوثائقي، فقد كان يعيش "سيد الدمى" في السنوات الأخيرة في فرنسا، حيث كان يقوم بتربية الكلاب.