Advertisement

متفرقات

بعدما تناول وثائقي لـ"نتفليكس" قصته.. بلجيكا تعتقل "سيد الدمى"

Lebanon 24
04-09-2022 | 08:00
A-
A+
Doc-P-987203-637978767391701338.JPG
Doc-P-987203-637978767391701338.JPG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت السلطات البلجيكية اعتقال فنان محتال بريطاني كان موضوع فيلم وثائقي على شبكة نتفليكس، في بلجيكا بعد فراره من فرنسا.

وذكرت الشرطة البلجيكية أن روبرت هندي فريغارد يتوقع أن يمثل أمام قاض بلجيكي يوم السبت، بعد يوم من اعتقاله على طريق سريع في غروت بيغاردن شرق بروكسل.
Advertisement

وقد فرّ هندي فريغارد الأسبوع الماضي، بعدما صدم رجلي شرطة بسيارته أثناء فراره من مداهمة الشرطة لمنزله في قرية فيدايلات بوسط فرنسا.

وقال المتحدث باسم مكتب المدعي العام في منطقة هالي-فيلفورد، جيل بلوندو: "كان المفترض أن يخضع الشخص المعني للفحص من قبل الشرطة وفر منذ حوالي أسبوع. كما أصاب شرطيين أحدهما أصيب بجروح بالغة الخطورة".

وكانت خدمة البث على نتفليكسقد أصدرت فيلماً وثائقياً هذا العام بعنوان "سيّد الدمى: مطاردة المخادع" حول حياة هندي فريغارد، يروي قصة الفنان المحتال الذي دمّر العديد من الأرواح في التسعينيات وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين عندما كان يتظاهر بأنه عميل سري لجهاز الاستخبارات البريطانية (إم آي 5) في أوروبا.

وقضى 10 سنوات يتلاعب عاطفياً بضحاياه لمنحه أموالهم وثقتهم وحريتهم في النهاية من خلال الهروب معه، وفقاً لوثائقي نتفليكس.

اعتقل هنري فريغارد عام 2002 وأدين بالاختطاف والسرقة والخداع وحكم عليه بالسجن مدى الحياة عام 2005 في المملكة المتحدة.

واستأنف الحكم بالاختطاف وحكم عليه بالسجن تسع سنوات، وأطلق سراحه من السجن عام 2009.

ووفقا للفيلم الوثائقي، فقد كان يعيش "سيد الدمى" في السنوات الأخيرة في فرنسا، حيث كان يقوم بتربية الكلاب.
المصدر: سكاي نيوز عربية

متفرقات

منوعات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
14:00 | 2022-09-04
12:00 | 2022-09-04
12:00 | 2022-09-04
10:00 | 2022-09-04
07:00 | 2022-09-04
05:00 | 2022-09-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website