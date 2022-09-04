بالصور- إزالة أكبر ورم من جسم امرأة وزنه 45 كيلوغراماً!

أزال فريق طبي برازيلي أكبر ورم من جسم امرأة، بلغ وزنه نحو 45 كيلوغراماً، أي ما يقارب من ربع وزن جسمها.
وكانت المريضة البالغة من العمر 45 عاماً، تعاني من ورم ضخم لأكثر من 5 سنوات، إلا أنها تمكنت بعد العملية من التنفس بدون أجهزة والتحدث وتناول الطعام.
واستغرقت العملية الجراحية ساعتين في مستشفى ساو خوسيه دو آفاي في ريو دي جانيرو، حيث قام الأطباء خلالها بإزالة الكتلة الورمية المعلقة فوق الجزء الأوسط من المرأة، والذي كان يصعّب عملية التنفس لديها.
وأدار العملية الدقيقة الطبيب جلاوشيو بويشات، حيث نشر صور الورم على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، وقال لوكالة الأنباء البرازيلية "UOL": "لقد كان أكبر ورم أجريت عليه عمليات جراحية، وبالتأكيد أكبر ورم خضع لعملية جراحية على الإطلاق".
وعقد بويشات ومساعدوه مؤتمراً لمناقشة التصوير بالأشعة السينية، وقرروا إزالة الكتلة، حيث شارك ما لا يقل عن 14 طبيباً في الجراحة لإزالته.
وفيما يعتقد بويشات ومساعدوه أن الورم ربما يكون قد تطور في رحم المرأة، سينتظر 3 أسابيع حتى يتعرف على نتائج العملية.