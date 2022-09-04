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برجك اليوم

Lebanon 24
04-09-2022 | 23:00
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الحمل
يتحدث هذا اليوم عن عرض جديد أو مبادرة لكنك تصادف الكثير من الانتقادات غير البنّاءة، فلا تعبأ بها
الثور
يبشرك هذا اليوم بالخير والايجابيات، وتتواصل بصورة ايجابية فترتفع شعبيتك، وتؤدي مخيّلتك دورًا ايجابيًّا في خلق بعض الفرص
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الجوزاء
يحذرك أحد الزملاء من المواجهات الصعبة اليوم، ويطلب إليك التفكير ملياً قبل أي تصرف، وانتبه مما يحاك خلف الستار
السرطان
يحمل إليك هذا اليوم فرصاً استثنائية وظروفًا عامة تدعم توجّهاتك وتحركاتك باتجاه البدء بمشروع كبير تخطط له منذ سنوات
الأسد
يلقي هذا اليوم الضوء على مشروع مهني طالما استأثر باهتمامك، وتخوض تجارب خاصة جداً
العذراء
يتحدث هذا اليوم عن فرصة للربح أو لإطلاق مشروع كبير تعلق عليه آمالاً كبيرة
الميزان
يوحي هذا اليوم ببعض الافكار المهنية البنّاء والمفيدة جداً، وربما تقدم على حملة استقطاب للرأي العام وتشرح فكرة
العقرب
تتفاءل هذا اليوم كثيراً بتحقيق رغباتك وأحلامك وتجعل الآخرين يصغون إلى مخططّاتك
القوس
 تتخلص اليوم نهائياً من بعض التعقيدات التي تعاكسك ويسلّط الضوء على قضية مهنية
الجدي
لا تؤجّل شيئاً للغد، أنجز ما عليك ولا تتورط في قضية لست مطمئناً إليها
الدلو
تشعر بالاطمئنان بعدما عاد الحظ يبتسم لك وتجد مشاريعك طريقها إلى التنفيذ
الحوت
يتسبب أحد الزملاء بمشكلة إدارية لم تكن في الحسبان لكنك تتمكن من التخلص منها سريعاً
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