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حوادث السير من جديد... فتاة في مقتبل العمر تفارق الحياة

Lebanon 24
04-09-2022 | 23:40
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توفيت نجمة "تيك توك" كندية شهيرة عن عمر 21 عاما، بعدما تعرضت لحادث مأساوي أثناء تجربة قفز بالمظلة.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن مظلة تانيا بادازي، طالبة الفلسفة في جامعة تورنتو، تعطلت عندما كانت تجرب القفز بمفردها لأول مرة، من ارتفاع نحو 1200 متر.
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ووفقا لـ"سكاي دايف تورنتو" التي نظمت لها المغامرة، فقد تأخرت الشابة في محاولة فتح مظلتها و"لم يكن لديها الوقت ولا الارتفاع المطلوبين لكي تؤدي المظلة وظيفتها".

وقبل القفزة، تعلمت تانيا كيف تستعين بمظلة ثانوية في حال تعطلت الرئيسية حسب "سكاي دايف تورنتو"، لكن لم يكن واضحا لماذا لم تعمل أي منهما.

ونقلت الفتاة، التي وصلت إلى نصف نهائي مسابقة ملكة جمال كندا للمراهقات عام 2017، إلى المستشفى فور سقوطها، حيث أعلنت وفاتها هناك.

وكان لدى تانيا نحو 100 ألف متابع على "تيك توك"، حيث كانت تنشر مقاطع فيديو متنوعة عن الفضاء وتاريخ الفن وعلم الحيوان، وحمل آخر مقطع لها تاريخ 22 أغسطس الماضي. "سكاي  نيوز عربية" 
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