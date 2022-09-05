26
o
بيروت
27
o
طرابلس
14
o
صور
27
o
جبيل
26
o
صيدا
27
o
جونية
21
o
النبطية
22
o
زحلة
22
o
بعلبك
14
o
بشري
26
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
اعتقدوا انه فارق الحياة... اليكم القصة كاملة
Lebanon 24
05-09-2022
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
يكافح رجل سبعيني، ليثبت للمسؤولين في منطقة شاه جهانبور الهندية أنه على قيد الحياة بالفعل، حيث أنه يعتبر متوفى وفقا للسجلات الحكومية.
وقال أوم براكاش، إنه حاول جاهدا وعلى مدار العام الماضي لإثبات أنه على قيد الحياة، مضيفا أنه حرم أيضا من معاش الشيخوخة.
Advertisement
وبحسب تلفزيون "إن دي"، قال براكاش أمام أحد كبار المسؤولين: "بما أنني ميت في السجلات الحكومية، لم أستطع حتى سحب الأموال من البنك، لقد تأثر محصول قصب السكر الخاص بي لأنني لم أتمكن من ريه بسبب نقص المال، ولا أحد يساعدني".
ولفت إلى أنه قبل نحو عام علم بوفاته في السجلات، عندما ذهب لسحب معاش التقاعد المخصص لكبار السن، قيل له إنه توفي.
وقال أحد الضباط أنه تلقى إشعارا بالأمر، وسيرسل فريقا إلى قرية أوم براكاش للتحقيق في الأمر، مضيفا: "إذا أعلن عن وفاته في السجلات، فسيتم تصحيحها واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المذنبين". "سكاي نيوز عربية"
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ليلى عبد اللطيف بتوقعات جديدة و"غريبة".. هذا ما قالته عن الدولار والفراغ الرئاسي (فيديو)
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف بتوقعات جديدة و"غريبة".. هذا ما قالته عن الدولار والفراغ الرئاسي (فيديو)
02:11 | 2022-09-05
05/09/2022 02:11:31
Lebanon 24
Lebanon 24
"قاذفات نووية" حلّقت فوق لبنان.. ما حصل غير عادي أبداً!
Lebanon 24
"قاذفات نووية" حلّقت فوق لبنان.. ما حصل غير عادي أبداً!
07:02 | 2022-09-05
05/09/2022 07:02:06
Lebanon 24
Lebanon 24
كلامٌ سعوديّ عن لبنان يحسُم الجدل.. ماذا تريد الرّياض "رئاسياً"؟
Lebanon 24
كلامٌ سعوديّ عن لبنان يحسُم الجدل.. ماذا تريد الرّياض "رئاسياً"؟
06:13 | 2022-09-05
05/09/2022 06:13:59
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهر وهو ينطق الشهادتين.. شيف لبناني شهير يعتنق الإسلام مباشرة على الهواء!؟ (فيديو)
Lebanon 24
ظهر وهو ينطق الشهادتين.. شيف لبناني شهير يعتنق الإسلام مباشرة على الهواء!؟ (فيديو)
03:10 | 2022-09-05
05/09/2022 03:10:54
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهرت بأحضان زوجها على متن طائرة خاصة.. جيسيكا عازار حديث الجمهور بآخر إطلالة لها (صورة)
Lebanon 24
ظهرت بأحضان زوجها على متن طائرة خاصة.. جيسيكا عازار حديث الجمهور بآخر إطلالة لها (صورة)
03:00 | 2022-09-05
05/09/2022 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
14:00 | 2022-09-05
صورة طفل يدرس على ضوء مصباح شارع تثير ضجة... ما حقيقتها؟
11:00 | 2022-09-05
إكتشاف بقايا لحيوان مجهول سار على الأرض قبل 300 مليون سنة!
08:00 | 2022-09-05
مليونير ترك عائلته بسبب لاجئة أوكرانية... من هو؟
05:00 | 2022-09-05
بعدما رفضت الزواج منه... قتلها ثم قتل نفسه
03:10 | 2022-09-05
ظهر وهو ينطق الشهادتين.. شيف لبناني شهير يعتنق الإسلام مباشرة على الهواء!؟ (فيديو)
03:07 | 2022-09-05
سقوط أرجوحة عملاقة... اليكم ما حصل (فيديو)
فيديو
ظهر وهو ينطق الشهادتين.. شيف لبناني شهير يعتنق الإسلام مباشرة على الهواء!؟ (فيديو)
Lebanon 24
ظهر وهو ينطق الشهادتين.. شيف لبناني شهير يعتنق الإسلام مباشرة على الهواء!؟ (فيديو)
03:10 | 2022-09-05
06/09/2022 05:14:26
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف بتوقعات جديدة و"غريبة".. هذا ما قالته عن الدولار والفراغ الرئاسي (فيديو)
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف بتوقعات جديدة و"غريبة".. هذا ما قالته عن الدولار والفراغ الرئاسي (فيديو)
02:11 | 2022-09-05
06/09/2022 05:14:26
Lebanon 24
Lebanon 24
محمد صلاح يهدر فرصة إنقاذ "ليفربول" في الوقت القاتل! (فيديو)
Lebanon 24
محمد صلاح يهدر فرصة إنقاذ "ليفربول" في الوقت القاتل! (فيديو)
14:00 | 2022-09-04
06/09/2022 05:14:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact