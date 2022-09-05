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اعتقدوا انه فارق الحياة... اليكم القصة كاملة

Lebanon 24
05-09-2022 | 16:00
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يكافح رجل سبعيني، ليثبت للمسؤولين في منطقة شاه جهانبور الهندية أنه على قيد الحياة بالفعل، حيث أنه يعتبر متوفى وفقا للسجلات الحكومية.

وقال أوم براكاش، إنه حاول جاهدا وعلى مدار العام الماضي لإثبات أنه على قيد الحياة، مضيفا أنه حرم أيضا من معاش الشيخوخة.
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وبحسب تلفزيون "إن دي"، قال براكاش أمام أحد كبار المسؤولين: "بما أنني ميت في السجلات الحكومية، لم أستطع حتى سحب الأموال من البنك، لقد تأثر محصول قصب السكر الخاص بي لأنني لم أتمكن من ريه بسبب نقص المال، ولا أحد يساعدني".

ولفت إلى أنه قبل نحو عام علم بوفاته في السجلات، عندما ذهب لسحب معاش التقاعد المخصص لكبار السن، قيل له إنه توفي.

وقال أحد الضباط أنه تلقى إشعارا بالأمر، وسيرسل فريقا إلى قرية أوم براكاش للتحقيق في الأمر، مضيفا: "إذا أعلن عن وفاته في السجلات، فسيتم تصحيحها واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المذنبين". "سكاي نيوز عربية" 
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