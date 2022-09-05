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منوعات

ليلى عبد اللطيف بتوقعات جديدة و"غريبة".. هذا ما قالته عن الدولار والفراغ الرئاسي (فيديو)

Lebanon 24
05-09-2022 | 02:11
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أطلت ليلى عبد اللطيف بتوقعات جديدة عن لبنان والدول العربية والغربية عبر قناتها الخاصة على يوتيوب، إليكم أبرزها:

 

لبنان ذاهب نحو الأسوأ وعلى أكثر من صعيد سواء أمنيا او سياسيا او اقتصاديا

 

سعر صرف الدولار سيواصل ارتفاعه وقد يتخطى عتبة الـ 50 ألف ليرة من الآن وحتى نهاية السنة

 

أجواء من الخوف والقلق تسيطر على لبنان خلال الفترة القادمة بسبب هذه الفترة الصعبة والقاسية على جميع اللبنانيين. الأنظار تتجه إلى الحدود مع العدو الإسرائيلي وسنرى منطقة الجنوب في حالة غليان واستنفار والعدو الإسرائيلي في قلب الحدث وحزب الله "يستعد للرد".

 

بعض السفارات والقنصليات اللبنانية الموجودة حول العالم ستكون حديث الإعلام خلال الفترة القادمة، والجاليات اللبنانية في بعض دول العالم ستقوم بالتظاهر والاحتجاج أمام السفارات اللبنانية بسبب هذا الحدث.

 

مدارس ومستشفيات ستقفل أبوابها.

 

الأمور ستتحسن في لبنان اعتبارا من شهر 4 أو 5 عام 2023 .

 

فراغ لفترة من الوقت في لبنان.

 

العالم:

أنظار العالم ستتجه إلى فرنسا وإيطاليا وبريطانيا وبعض الدول الأوروبية بسبب اشتعال الشارع الأوروبي في عدة تظاهرات واحتجاجات غاضبة تحمل مشاهد الفوضى والشغب على خلفية ارتفاع أسعار المواد الأساسية.

 

أجواء حرب في قارة أوروبا.

 

سيناريو سريلانكا سيتكرر في عدة دول وخاصة في دول افريقية وآسيوية.

 

انتشار أنواع غريبة من الحشرات مثل النمل والناموس بالإضافة إلى ظهور حشرة تُشبه النحلة إلى حد كبير سوف تغزو هذه الحشرات عدة دول عربية وأجنبية مثل الهند وباكستان وافريقيا وأفغانستان والصين دول أخرى وستشكل خطرا كبيرا على شعوب هذه الدول، وسيتبين ان هذه المخلوقات الحيوانية الشرسة مُصابة بفيروس قاتل وغريب يجعل منها حيوانات خطيرة وستُهاجم بعض المناطق القريبة من الغابات وتشكل تهديدا للبشر.

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للاطلاع على التوقعات كاملة شاهدوا الفيديو
المصدر: "رصد" لبنان 24

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