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منوعات

ظهر وهو ينطق الشهادتين.. شيف لبناني شهير يعتنق الإسلام مباشرة على الهواء!؟ (فيديو)

Lebanon 24
05-09-2022 | 03:10
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أثار دخول الشيف ريشارد الخوري الدين الاسلامي جدلا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

 

فقد ظهر الشيف الشهير في بث مباشر مع الشيخ الدكتور جميل حليم الحسيني عبر قناته الرسمية على تطبيق "يوتيوب" وهو يستمع لدرس ديني، مرددا معه في ختام الدرس الشهادتين.

 

وبارك الشيخ في الفيديو له قائلاً: "هنيئا لك وبارك الله فيك".

 

وتداول رواد المواقع الفيديو، معلنين دخول الشيف ريشارد الدين الاسلامي.

 
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ولاحقا حسم الشيف ريشارد في اتصال مع "الجديد" حقيقة الخبر، وأكد ان نطقه للشهادتين في البث المباشر هو من منطلق احترامه لجميع الاديان.

 

ونفى الشيف ريشارد ان يكون قد اعتنق الاسلام، مؤكداً انه ما زال على دينه المسيحي.

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