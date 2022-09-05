ظهر وهو ينطق الشهادتين.. شيف لبناني شهير يعتنق الإسلام مباشرة على الهواء!؟ (فيديو)

فقد ظهر الشيف الشهير في بث مباشر مع الشيخ الدكتور جميل حليم الحسيني عبر قناته الرسمية على تطبيق "يوتيوب" وهو يستمع لدرس ديني، مرددا معه في ختام الدرس الشهادتين.

ولاحقا حسم الشيف ريشارد في اتصال مع "الجديد" حقيقة الخبر، وأكد ان نطقه للشهادتين في البث المباشر هو من منطلق احترامه لجميع الاديان.

ونفى الشيف ريشارد ان يكون قد اعتنق الاسلام، مؤكداً انه ما زال على دينه المسيحي.