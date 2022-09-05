صورة طفل يدرس على ضوء مصباح شارع تثير ضجة... ما حقيقتها؟

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أثارت صورة طفل يدرس على ضوء مصباح شارع ضجة كبيرة في مصر، بعد أن قيل إنه "تم قطع الكهرباء عن منزله وسحب العداد لعدم سداد الفاتورة بعد عدة أشهر بعد وفاة والده".وتم كشف حقيقة هذه الصورة والأخبار المتداولة، حيث تبين أن الصورة لطفل هندي من سكان مدينة فيروز أباد.وتمت الإشارة إلى أن الصورة تأتي ضمن حملة تقودها هيئة "EESL- خدمات كفاءة الطاقة المحدودة"، التي كانت تحتفي بتوصيل الإنارة لشوارع المدينة، إذ كانت الهيئة قد نشرت الصورة معلقة عليها بالقول: "لقد أثرت "SLNP" بشكل إيجابي على حياة هؤلاء السكان، ومن خلال توفير الإضاءة لهم وضمان رؤية واضحة، يمكن رؤية صبي صغير في فيروز أباد وهو يدرس تحت ضوء مصباح الشارع "LED" المثبت لدينا".