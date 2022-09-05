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برجك اليوم

Lebanon 24
05-09-2022 | 23:00
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الحمل

يكثر العمل وقد يكون من الصعب إقناع بعض الزملاء بأفكارك وتوجّهاتك لكنك تتوصل إلى حلول وتسويات ترضي الجميع

 

الثور

يزيل رب العمل بعض الشكوك التي تساورك بشأن أحد الزملاء، ويفتح الأبواب أمام ثقة أكبر بنفسك وبالآخرين

 

الجوزاء

تخلّص من الأفكار التقليدية واعتمد أفكاراً حديثة لتحقيق المزيد من التقدم في مجالك المهني

 

السرطان

يسهل لك أحد الزملاء بعض الاتصالات الشخصية، وتتعمّق أكثر بالتفاصيل وتعالجها بحكمة وتخوض مفاوضات سليمة

 

الأسد

مشكلة إدارية لم تكن في الحسبان لكنك لن توفّر وسيلة للتخلّص منها

 

العقرب

قد يجعلك هذا اليوم تعيد النظر في بعض العلاقات المهني، وتحافظ على نشاطك المهني فثمة من يقدّر مجهودك وتفانيك

 

القوس

تعرف أوقاتاً من التودد المهني وتضطر إلى إلغاء بعض المواعيد لمعالجة أمر طارئ

 

الجدي

يخف القلق السابق قليلاً وتخطو خطوة كبيرة تدفعك قدماً نحو التقدم ويكون الزملاء حلفاءك والنجاح رفيقك

 

الدلو

على الرغم من كل ما قد يحصل اليوم، تتابع تقدّمك بخطى ثابتة وأكيدة، وتحلّق عالياً وتكسب المزيد من أصوات التأييد

 

الحوت

تعرف طريق النجاح جيداً وتملك السحر الكافي لتحقيق أهدافك بسرعة

 

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المصدر: السومرية
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