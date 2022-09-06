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شارع مخصص للثعابين... اليكم التفاصيل

Lebanon 24
06-09-2022 | 05:00
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من أجل الثعابين، أغلقت سلطات الحياة البرية في ولاية إلينوي الأميركية، شارعا رئيسيا يمتد لأكثر من 3 كيلومترات، في خطوة تهدف لحمايتهم من الانقراض.

وأغلقت "سلطات الحياة البرية" في ولاية إلينوي، مسافة 3.2 كم من شارع رئيسي، ومنعت دخول المركبات إليه، حتى نهاية شهر أكتوبر المقبل، كي تسمح للثعابين بالقيام بهجرتها السنوية بأمان.
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وقالت خدمة الغابات الأميركية إن طريق الغابات رقم 345، المعروف أيضا باسم "طريق الأفعى"، في غابة شاوني الوطنية، مغلق أمام المركبات بدءا من الأول من سبتمبر وسيظل مغلقا حتى 30 أكتوبر.

وتهاجر الثعابين من مستنقعات "لا رو" إلى منحدرات الحجر الجيري القريبة، وفقا لإدارة الموارد الطبيعية في إلينوي.

وتعتبر بعض الثعابين والبرمائيات مهددة بالانقراض في الولاية، ويساعدها إغلاق الطريق على العبور بأمان.

وبينما لا يُسمح للسيارات بالسير على الطريق، فإنها ستظل مفتوحة للأشخاص الذين يتنقلون سيرا على الأقدام، وفقا لموقع "فوكس نيوز".

وقالت وزارة الزراعة الأميركية إن "طريق الأفعى" هو موطن لـ 23 نوعا من الثعابين، بعضها سام بما في ذلك الأفعى الجرسية الأفعى النحاسية، وواحد من الأماكن الأهم للأفاعي في أميركا الشمالية."سكاي نيوز عربية" 
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