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منوعات
صور لإلون ماسك من الجامعة لم تُنشر سابقاً... صديقته الاولى تريد بيعها في المزاد العلني!
Lebanon 24
06-09-2022
|
11:00
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قررت جينيفر جوين، الصديقة الاولى للملياردير إيلون ماسك، عرض بعض الصور التي تجمعها به من أيّام الجامعة في دار المزادات الأميركية.
وظهر ماسك مع جوين في الحرم الجامعي بولاية بنسلفانيا يجلسان معاً على مقعد خشبي.
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وفي التفاصيل، التقى الثنائي عام 1994، وتواعدا لمدة عام تقريباً، إلا أنهما انفصلا عندما أنهى ماسك البالغ من العمر الآن 51 عاما علاقته بها.
وتعليقا على تلك الأيام، قالت جنيفر البالغة من العمر 48 عاما، إن ماسك كان شديد التركيز على دراسته.
كما أضافت أنه كان يتحدث دائماً عن السيارات الكهربائية، معلّقة: "كان بالتأكيد ذاهب إلى مكان ما"، في إشارة منها إلى المكان الذي وصل إليه صاحب تسلا حيث أصبح الرجل الأغنى بالعالم.
(العربية)
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