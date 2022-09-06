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برجك اليوم

Lebanon 24
06-09-2022 | 23:00
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الحمل
المنافسة التي واجهتك أصبحت من الماضي بعدما حسّنت أداءك وسيطرت على الوضع
الثور
قد تلام على موقف أو تشعر ببعض الإرباك وبعدم القدرة على السيطرة على الظروف
الجوزاء
تركّز على علاقة شراكة تبدو مميّزة ومهمة، وخصوصاً أن هذا اليوم قد يفتح أمامك أبواباً مهنية في الأسابيع اللاحقة
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السرطان
قد تحصل على خبر ممتاز هذا اليوم أو تتلقى عرضاً للعمل يبدو مناسباً جداً لطموحاتك
الأسد
تنقلب المعطيات لمصلحتك لتبدأ مرحلة جديدة، إذا كنت تبحث عن عمل فقد تتوافر لك فرص جيدة
العذراء
تبدو مزاجياً ومشوّش التفكير وتسمع بعض الأخبار غير السارّة، ما يجعلك مربكاً ومتشائماً ومنغلقاً
الميزان
تبذل نشاطاً كبيراً على مستوى الاتصالات وتبادل المعلومات والخبرات، وتقوم بعمل مشترك ومثمر مع أحد الزملاء
العقرب
 تحقق حلمك الذي روادك سنين طوالاً، وتحصل في مقابل ذلك على ترقية قلما حصل عليها آخرون في سنك
القوس
تنعم بأجواء مهنية جيدة، وقد تقوم باستشارة نافعة ومفيدة تعود عليك بنتائج مهمة
الجدي
قد تذهب في رحلة أو سفر أو تعرف مناسبة مهمة مع الأصدقاء، تحصل خلالها على مشاريع مهمة
الدلو
قد يعرضك هذا اليوم لبعض التحديات على الصعيد الشخصي وتجد نفسك أمام مرحلة مصيرية تفرض عليك قرارات مهمة
الحوت
اقتراحات جديدة تساعدك على تخطي الكثير من المصاعب، وهذا يمهد لك الطريق لكسب ثقة الزملاء
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