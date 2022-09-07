الأبراج الأكثر حباً وعشقاً للطعام.. هل أنت من بينها؟

كل شخص يحتاج أن يأكل، لكن بالنسبة لبعض الناس، يُعتبر تناول الطعام متعة وما يميزهم عن الآخرين هو أنهم يفكرون في الطعام بمجرد دخولهم حدثاً اجتماعياً أو يرغبون في استكشاف مجموعة متنوعة من الأطعمة طوال حياتهم. واستناداً إلى علم الفلك، تؤثر علامة برجك الخاصة بك على شخصيتك وسلوكك كما على مزاجك وهذا يشمل تفضيلك للطعام. فمن هي الأبراج الأكثر حباً وعشقاً للطعام؟

برج الحمل

يحب برج الحمل الطعام وهو منفتح تماماً على تجربة طعام جديد. إنه مغرم بالتوابل ولا يخشى التجربة. لديه شهية كبيرة ويمكنه أن يأكل أكثر من الشخص العادي، فهو نشيط للغاية ولديه عملية أيض سريعة. ومع ذلك، لا يفضل برج الحمل تكرار نفس الروتين الممل بشكل يومي. سوف يأكل نفس الشيء مرة أخرى فقط إذا كان قد مضى بعض الوقت منذ آخر مرة أكل فيها ما كان عليه. هذا يعني أنه إذا تناول وجبة من المأكولات البحرية الحارة الأسبوع الماضي، فلن يذهب إليها مرة أخرى لعدة أسابيع أخرى.

برج الثور

ينجذب مولود برج الثور إلى الأشياء التي يمكنه الشعور بها ولمسها وتناولها جيداً. إلا أنه من الصعب إرضاؤه في الأكل ولن يأكل إلا ما يبدو لذيذاً للغاية. وبقدر ما يتطلع برج الثور إلى تناول الطعام في الخارج في مطعم أو إلى حدث ما، فإنه سيرغب في معرفة ما يتم تقديمه مسبقاً. إذا كانت الأطعمة التي يتم تقديمها في مطعم لا تلبي معاييره، فلن يهتم بإنهائها. لا يحب الثور عادةً تجربة أشياء جديدة. ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر بتجربة المطاعم الجديدة التي تلقت تقييمات ممتازة، فسوف يتم إغراؤه بالخروج من منطقة الراحة الخاصة به من خلال احتمالية تناول وجبة جيدة ومرضية. ليس من قبيل المبالغة أنّ نقول ان برج الثور هو من عشاق الطعام من بين العلامات الاثني عشر.

برج الميزان

يحب الميزان الطعام اللذيذ بنفس طريقة برج الثور. كما أنه يقدر الطعام عالي الجودة والذواقة. سوف يأكل ما يريد ومتى يريد ذلك. هذا يعني أنه إذا أراد وجبات الإفطار على الإفطار أو الغداء أو حتى العشاء وأراد تناولها طوال اليوم، فسوف يذهب إليها. ومع ذلك، فإنه لا يوازن نظامه الغذائي أو يفقد الكربوهيدرات التي يهضمها وبالتالي يصبح عرضة لاكتساب بعض الوزن. يمكن أن يكون فكر الميزان الذي يوازن بين كل شيء في الحياة، غير حاسم للغاية في بعض الأحيان، ولكن ليس عندما يتعلق الأمر بالطعام. يمكنه اتخاذ قرارات جيدة عندما يتعلق الأمر بتناول الأطعمة التي يحبها.

برج القوس

ينجذب القوس في الغالب إلى الأطعمة الأجنبية والغريبة. هو مغامر ومتشوق لتجربة المأكولات الجديدة. على عكس برج الثور، لا يلتزم بالروتين المألوف وسيذهب إلى ما يثيره. ولن يذهب لتناول وجبة سريعة بنفس الطريقة التي يتبعها برج الحوت. سيطلب أغلى وجبة أو حلوى في القائمة لأنّ هذا هو ما يحبه. هذا يعني أيضاً أنه عندما تتم دعوته إلى حدث ما، سيرغب في معرفة نوع الطعام الذي يتم تقديمه.

برج الحوت

يحب الحوت الوجبات السريعة وهو دائماً منفتح على تجربة المأكولات الجديدة. إنه يعشق الطعام، ويلجأ إليه عندما يصاب بالاكتئاب أو بخيبة أمل شديدة بسبب شيء ما حدث بشكل خاطئ. عادةً ما يفضل تناول الطعام على الراحة لدرجة أنه يتجنب التمرين أو الخروج لتهدئة عواطفه والتحكم في مشاعره. هذا هو السبب في أنه غالباً ما يعاني من مشاكل الوزن بسبب حقيقة أنّ اللجوء إلى الطعام هو الطريقة التي يتعامل بها لمواجهة الإجهاد.

(الجميلة)