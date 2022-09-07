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هجوم عنيف داخل البحر ينهي حياة امرأة عمرها 58 سنة... اليكم التفاصيل

Lebanon 24
07-09-2022 | 05:00
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لقيت امرأة أميركية تبلغ من العمر 58 عاما حتفها، في هجوم سمكة قرش بجزر الباهاما، الثلاثاء، حسبما قالت الشرطة.

تفاصيل المأساة

• كانت المرأة وأسرتها، الذين كانوا على متن سفينة سياحية، يزورون جزيرة نيو بروفيدنس في اليوم الذي حجزوا به نزهة قصيرة.
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• نقلت الشركة السياحية الأسرة إلى غرين كاي، التي تبعد حوالي 800 متر شمال غربي جزيرة روز، حيث لقيت أميركية أخرى حتفها في هجوم مشابه عام 2019.

• قالت الشرطة: "تردد أن الأسرة كانت تسبح في المياه وتلك المنطقة معروفة بممارسة زوارها للغطس. كما ورد أن أفراد الأسرة شاهدوا سمكة قرش كبيرة تهاجم المرأة".

• أضافت أن أفراد الأسرة وموظفي شركة السياحة أخرجوا الضحية من الماء وحاولوا إنعاشها، ثم نُقلت بعد ذلك إلى البر الرئيسي لجزيرة نيو بروفيدنس أعلنت وفاتها.

• أوضحت أن الضحية أصيبت بجروح في الجزء العلوي من جسدها.

ويأتي هذا الحادث بعد شهر واحد من نجاة طفل بريطاني يبلغ من العمر 8 سنوات، من هجوم 3 أسماك قرش في جزر الباهاما.

وهجمات القرش على البشر نادرة بشكل عام، لكن في عام 2021، كان هناك 73 هجوما مؤكدا غير مبرر على مستوى العالم، منها 9 حالات قاتلة.

وهذا المعدل أعلى من المتوسط العالمي السنوي البالغ 5 حالات قاتلة في هجمات غير مبررة، وفقا لملف هجمات القرش على مستوى العالم التابع لمتحف فلوريدا للتاريخ الطبيعي. "سكاي نيوز عربية"
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