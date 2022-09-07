هجوم عنيف داخل البحر ينهي حياة امرأة عمرها 58 سنة... اليكم التفاصيل

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لقيت امرأة أميركية تبلغ من العمر 58 عاما حتفها، في هجوم سمكة قرش بجزر الباهاما، الثلاثاء، حسبما قالت الشرطة.• كانت المرأة وأسرتها، الذين كانوا على متن سفينة سياحية، يزورون جزيرة نيو بروفيدنس في اليوم الذي حجزوا به نزهة قصيرة.• نقلت الشركة السياحية الأسرة إلى غرين كاي، التي تبعد حوالي 800 متر شمال غربي جزيرة روز، حيث لقيت أميركية أخرى حتفها في هجوم مشابه عام 2019.• قالت الشرطة: "تردد أن الأسرة كانت تسبح في المياه وتلك المنطقة معروفة بممارسة زوارها للغطس. كما ورد أن أفراد الأسرة شاهدوا سمكة قرش كبيرة تهاجم المرأة".• أضافت أن أفراد الأسرة وموظفي شركة السياحة أخرجوا الضحية من الماء وحاولوا إنعاشها، ثم نُقلت بعد ذلك إلى البر الرئيسي لجزيرة نيو بروفيدنس أعلنت وفاتها.• أوضحت أن الضحية أصيبت بجروح في الجزء العلوي من جسدها.ويأتي هذا الحادث بعد شهر واحد من نجاة طفل بريطاني يبلغ من العمر 8 سنوات، من هجوم 3 أسماك قرش في جزر الباهاما.وهجمات القرش على البشر نادرة بشكل عام، لكن في عام 2021، كان هناك 73 هجوما مؤكدا غير مبرر على مستوى العالم، منها 9 حالات قاتلة.وهذا المعدل أعلى من المتوسط العالمي السنوي البالغ 5 حالات قاتلة في هجمات غير مبررة، وفقا لملف هجمات القرش على مستوى العالم التابع لمتحف فلوريدا للتاريخ الطبيعي. "سكاي نيوز عربية"