28
o
بيروت
28
o
طرابلس
22
o
صور
28
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
25
o
النبطية
27
o
زحلة
27
o
بعلبك
22
o
بشري
28
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
لأكثر من 11 يوما اختبأ داخل ثلاجة... هل بقي على قيد الحياة؟
Lebanon 24
07-09-2022
|
01:14
A-
A+
photos
0
A+
A-
بات صياد برازيلي نجا من الموت بعد أن قضى 11 يوماً وهو يطفو داخل ثلاجة دون طعام أو ماء، حديث وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي لغرابة ما حدث معه.
فقد كشف روموالدو ماسيدو رودريغيز البالغ من العمر 44 عاماً، لقناة "تي في ريكورد" البرازيلية قبل مغادرة سورينام، أنه تم إنقاذه عند آخر نفس، مؤكداً أنه لو بقي يوماً إضافياً واحداً لكان مات داخل الثلاجة.
Advertisement
كما أوضح أنه غادر في أواخر يوليو/تموز الماضي، بقاربه الخشبي مدينة أويابوك البرازيلية في ولاية أمابا لقضاء رحلة صيد لمدة ثلاثة أيام في أوائل أغسطس/آب.
بلا طعام
إلا أن قاربه تشقق في الطريق وتسربت المياه إلى داخله، فلجأ الصياد خوفا من الغرق إلى ثلاجة كانت على متن القارب واحتمى بداخلها مدة 11 يوما بلا طعام، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "نيويورك بوست".
وبقي هناك إلى أن عثرت عليه مجموعة من الصيادين على بعد حوالي 400 كيلومتر (حوالي 250 ميلًا) من ساحل سورينام حيث غرق قاربه.
"ولدت من جديد"
كما تابع أنه عاش أياما صعبة جدا خصوصا بعدما أحاطت أسماك القرش الثلاجة، ظننت أنني سأتعرض لهجوم.
وأضاف أنه كان يفكّر فقط بعائلته، وهو ما أعطاه الأمل في هذا الوضع الصعب.
يشار إلى أن الرجل وجد مصابا بالجفاف وقد فقد 5 كيلو غرامات من وزنه خلال الأيام التي قضاها وحيدا وسط المحيط الأطلسي، وذلك بحسب وسائل إعلام برازيلية محلية. "العربية"
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
رسائل تصل لأول مرّة إلى هواتف اللبنانيين.. ما الذي جاء فيها؟
Lebanon 24
رسائل تصل لأول مرّة إلى هواتف اللبنانيين.. ما الذي جاء فيها؟
15:46 | 2022-09-06
06/09/2022 03:46:32
Lebanon 24
Lebanon 24
"ميّاس" في عرض مبهر واستثنائي... والجمهور يرفع العلم اللبناني (فيديو وصور)
Lebanon 24
"ميّاس" في عرض مبهر واستثنائي... والجمهور يرفع العلم اللبناني (فيديو وصور)
23:46 | 2022-09-06
06/09/2022 11:46:33
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الجريمة.. "المعلومات" توقف مُغتصب فتاة بعمر 10 سنوات في بيروت!
Lebanon 24
بعد الجريمة.. "المعلومات" توقف مُغتصب فتاة بعمر 10 سنوات في بيروت!
14:57 | 2022-09-06
06/09/2022 02:57:29
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة في زحلة.. طعنات تُصيب رجلاً ونجله حتى الموت!
Lebanon 24
جريمة في زحلة.. طعنات تُصيب رجلاً ونجله حتى الموت!
14:07 | 2022-09-06
06/09/2022 02:07:17
Lebanon 24
Lebanon 24
توتر كبير وإطلاق نار في زحلة.. إليكم التفاصيل (فيديو)
Lebanon 24
توتر كبير وإطلاق نار في زحلة.. إليكم التفاصيل (فيديو)
15:58 | 2022-09-06
06/09/2022 03:58:23
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
13:04 | 2022-09-07
مدرس يلعب مع تلاميذه ويثير ضجة كبيرة بالسعودية (فيديو)
13:00 | 2022-09-07
"وظيفة الأحلام".. شاب يتقاضى أجره مقابل ألا يفعل شيئا على الإطلاق
12:54 | 2022-09-07
سكتة دماغية تصيب مذيعة خلال بث مباشر لنشرة الأخبار (فيديو)
11:00 | 2022-09-07
"شمبانزي" تعود إلى حديقتها على دراجة! (فيديو)
08:00 | 2022-09-07
الاعلانات الخاصة باللحوم ممنوعة... ما هو السبب؟
05:58 | 2022-09-07
ميشال حايك يُصيب بتوقّعٍ جديد... إليكم ما قاله وحصل!
فيديو
مذيعة تبتلع ذبابة مباشرةً على الهواء.. شاهدوا رد فعلها (فيديو)
Lebanon 24
مذيعة تبتلع ذبابة مباشرةً على الهواء.. شاهدوا رد فعلها (فيديو)
00:33 | 2022-09-06
07/09/2022 20:45:40
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهر وهو ينطق الشهادتين.. شيف لبناني شهير يعتنق الإسلام مباشرة على الهواء!؟ (فيديو)
Lebanon 24
ظهر وهو ينطق الشهادتين.. شيف لبناني شهير يعتنق الإسلام مباشرة على الهواء!؟ (فيديو)
03:10 | 2022-09-05
07/09/2022 20:45:40
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف بتوقعات جديدة و"غريبة".. هذا ما قالته عن الدولار والفراغ الرئاسي (فيديو)
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف بتوقعات جديدة و"غريبة".. هذا ما قالته عن الدولار والفراغ الرئاسي (فيديو)
02:11 | 2022-09-05
07/09/2022 20:45:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact