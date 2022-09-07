قتلها من ثمّ أحرق منزلها لإخفاء فعلته... إليكم تفاصيل جريمة مروّعة حصلت في دولة عربيّة!

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في جريمة مروّعة صدمت الأردنيين، أقدم رجل على قتل امرأة ثم أحرق منزلها لإخفاء فعلته.المأساة بدأت حين عثر رجال الأمن على جثة متفحمة في أحد المنازل وسط العاصمة عمان، بعد ورود بلاغ إلى مديرية الأمن العام أمس يفيد باندلاع حريق في الموقع.وبعد التحقيقات أظهر تقرير الطب الشرعي بأن الجثة تعود لامرأة، مؤكداً وجود شبهة جنائية وراء الحريق، لاسيما مع وجود آثار خنق.وتابع فريق التحقيق القضية، وتمكن خلال ساعات من حصر الاشتباه بأحد الأشخاص، وإلقاء القبض عليه.وقد اعترف الموقوف الذي أحيل إلى مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى، بقتل ضحيته إثر خلاف حصل بينهما ومن ثم إحراق المنزل لإخفاء جريمته.(العربية)