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منوعات

سكتة دماغية تصيب مذيعة خلال بث مباشر لنشرة الأخبار (فيديو)

Lebanon 24
07-09-2022 | 12:54
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تعرضت مذيعة أميركية إلى نوبة إعياء مفاجئة، خلال بث تلفزيوني مباشر لنشرة الأخبار، ليتضح لاحقا أنها أصيبت بسكتة دماغية.
كانت المذيعة جولي تشين تعلن خبرا عن صاروخ وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" الذي تم إلغاء إطلاقه، عندما ارتبكت بشكل واضح وبدأت في تكرار كلماتها، وبعد عدة ثوان انتهى الأمر باعتذار المذيعة للمشاهدين، قائلة: "أنا آسفة، هناك شيء ما يحدث معي هذا الصباح".
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ورغم نهاية الفقرة لم تظهر المذيعة مجددا على الهواء، فقد تم نقلها إلى المستشفى.

وفي منشور لاحق على  فيسبوك أوضحت تشين ما حدث: "لقد أدرك زملائي في العمل (ما يحدث) واتصلوا برقم 911 النجدة)"، وقد نقلت سريعا إلى  المستشفى، وخضعت لسلسلة سريعة من الاختبارات.

وأضافت: "في هذه الوقت، يعتقد الأطباء أنني بدأت أتعرض لسكتة دماغية، لكن ليس لجلطة دماغية كاملة". "لا يزال هناك الكثير من الأسئلة" بشأن ما حدث.
 
 
 

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