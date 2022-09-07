Advertisement

منوعات

"وظيفة الأحلام".. شاب يتقاضى أجره مقابل ألا يفعل شيئا على الإطلاق

Lebanon 24
07-09-2022 | 13:00
A-
A+
Doc-P-988374-637981777993692842.jpg
Doc-P-988374-637981777993692842.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يتقاضى شاب ياباني أجرا مقابل عدم القيام بأي شيء تقريبا، في عمل يراه البعض أنه "وظيفة الأحلام".

شوجي موريموتو المقيم في طوكيو والبالغ من العمر 38 عاما يتقاضى 10000 ين ياباني (71 دولارا) لكل حجز يتواجد من خلاله كمرافق مع عملائه.
Advertisement

وقال موريموتو لوكالة رويترز "في الأساس، أنا أستأجر نفسي. وظيفتي هي أن أكون في أي مكان يريدني زبائني أن أكون فيه وألا أفعل شيئا على وجه الخصوص"، مضيفا أنه أجرى حوالي 4000 جلسة في السنوات الأربع الماضية.

بفضل جسمه النحيل ومظهره المتوسط ، يفتخر موريموتو الآن بما يقرب من ربع مليون متابع على تويتر، حيث يجد معظم عملائه هناك. 

عدم القيام بأي شيء لا يعني أن موريموتو سيفعل أي شيء، إذ رفض عروضا لنقل ثلاجة والذهاب إلى كمبوديا، ولم يقبل أي طلبات ذات طبيعة جنسية.

في الأسبوع الماضي، جلس موريموتو أمام، آرونا شيدا، وهي محللة بيانات تبلغ من العمر 27 عامًا ترتدي الساري الهندي، وكان يتحدث قليلا حول الشاي والكعك.

أرادت شيدا ارتداء الثوب الهندي في الأماكن العامة، لكنها كانت قلقة من أن ذلك قد يحرج صديقاتها، لذلك لجأت إلى موريموتو من أجل أن يكون مرافقها.

قبل أن يجد موريموتو وظيفة الأحلام، كان يعمل في شركة نشر وكان غالبا ما يتعرض للتوبيخ؛ لأنه "لم يفعل شيئا". وقال: "بدأت أتساءل ماذا سيحدث إذا قدمت قدرتي على" عدم القيام بأي شيء "كخدمة للعملاء".

أصبح العمل كمرافق للناس الآن مصدر الدخل الوحيد لموريموتو لإعاشة زوجته وطفله. وعلى الرغم من أنه رفض الكشف عن مقدار ما يربحه، إلا أنه قال إنه يرى حوالي عميل أو اثنين في اليوم، فيما كان عدد الجلسات قبل الوباء، ثلاث أو أربع مرات في اليوم.
المصدر: الحرة
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
14:00 | 2022-09-07
13:04 | 2022-09-07
12:54 | 2022-09-07
11:00 | 2022-09-07
08:00 | 2022-09-07
05:58 | 2022-09-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website