مدرس يلعب مع تلاميذه ويثير ضجة كبيرة بالسعودية (فيديو)

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ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بمقطع فيديو يظهر أستاذا يلعب "البلوت" (طريقة لعب بأوراق الشدّة، تشتهر في المجتمعات الخليجية) مع تلاميذه في إحدى المدارس.وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو، حيث ظهر الأستاذ في المقطع وهو يشارك تلاميذه اللعب بينما يقوم أحدهم بتصويره، بالإضافة إلى أنه تم توثيق صورة عن إنذار قيل إنه وجه للمعلم نتيجة هذه الممارسة.وعلى صفحته في "تويتر"، علق الأستاذ على مقطع الفيديو قائلا: "كانت فسحة والكل في الساحة، وكنت أدور على الفصول عشان أتأكد أن الكل نزل للساحة، ولقيت الحلوين ذولي يلعبون فشاركتهم في اللعبة، وتصور المقطع ونزل في أكثر من مكان، ولما نزلته في حسابي فجأة الكل يتكلم عنه ووصل ترند".