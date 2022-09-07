مدرس يلعب مع تلاميذه ويثير ضجة كبيرة بالسعودية (فيديو)

كانت فسحه والكل في الساحه وكنت ادور على الفصول عشان اتاكد ان الكل نزل للساحه ولقيت الحلوين ذولي يلعبون فشاركتهم في اللعبه وتصور المقطع ونزل في اكثر من مكان ولما نزلته في حسابي فجأه الكل يتكلم عنه ووصل ترند 😂😂 https://t.co/WcYzQqHZPg
— rayan (@i_xx80) September 5, 2022
كانت فسحه والكل في الساحه وكنت ادور على الفصول عشان اتاكد ان الكل نزل للساحه ولقيت الحلوين ذولي يلعبون فشاركتهم في اللعبه وتصور المقطع ونزل في اكثر من مكان ولما نزلته في حسابي فجأه الكل يتكلم عنه ووصل ترند 😂😂 https://t.co/WcYzQqHZPg