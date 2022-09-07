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منوعات
أنقذت طفلها من فم النمر... اليكم ما حصل
Lebanon 24
07-09-2022
|
23:40
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في موقف بطولي، قاتلت أم هندية نمرا بيديها العاريتين، دفاعا عن ابنها البالغ من العمر 15 شهرا.
اخترقت مخالب النمر رئتي "آرشانا شودهاري" البالغة من العمر 25 عاما بينما كانت تقاومه لمدة دقيقتين كاملتين.
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لكن الأم التي تعيش مع عائلتها في قرية روهانيا القريبة من محمية للنمور في منطقة أوماريا، تمكنت من إنقاذ طفلها الرضيع من بين فكي النمر، وخرجا معا على قيد الحياة.
وفي تفاصيل الحادثة، ضغط النمر على الطفل وحاول غرس فكيه في رقبته أثناء وقوفه مع والدته في أحد الحقول، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إنديا".
وتمكنت آرشانا بصراخها من جمع القرويين القريبين في المنطقة لضرب النمر باستخدام العصي.
ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن الجراح المدني الدكتور ميشثي روهيلا، أن الأم والطفل نُقلا بعد ذلك إلى وحدة العناية المركزة وحُقنا بحقن ضد داء الكلب.
وقال طبيب لـ"بي بي سي" الهندية إن الجروح التي أصابت جسد الطفل ليست خطيرة، لكن جراح الأم خطيرة، حيث أصيبت بثقب في الرئة وبجروح عميقة في جسدها، بينما تم علاج الصبي من إصابات في الرأس.
وقال المسؤول الحكومي، سانجيف سريفاستافا، إن الجهود تبذل لضمان عدم هروب المزيد من النمور من المحمية. "سكاي نيوز عربية"
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