خلال تدشينه... جسر يتعرض للانهيار (فيديو)

حظي مقطع فيديو لانهيار جسر صغير في أثناء افتتاحه في كينشاسا عاصمة الكونغو الديمقراطية برواج واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب انهياره خلال مراسم تدشينه.



ويعود الجسر إلى بلدة مونت نغوفولا بمنطقة سايا زامبا في العاصمة الكونغولية كينشاسا، حيث كان إيكوي غاستون رئيس منطقة سايا بصدد افتتاح الجسر الذي بنته إحدى المؤسسات غير الحكومية.

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لكن لم يجر افتتاح الجسر بالشكل المطلوب، حيث ظهر في الفيديو انهياره بشكل كامل حين وقف المسؤولون عليه في أثناء مراسم الاحتفال.



واهتز الجسر بشكل مفاجئ قبل أن ينقسم إلى نصفين، وحاول الحضور مساعدة المسؤولين ومنع سقوطهم، كما تدخلت القوات الموجودة لتأمينهم وإبعادهم عن موقع انهيار الجسر.