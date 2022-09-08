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خلال تدشينه... جسر يتعرض للانهيار (فيديو)

Lebanon 24
08-09-2022 | 08:00
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حظي مقطع فيديو لانهيار جسر صغير في أثناء افتتاحه في كينشاسا عاصمة الكونغو الديمقراطية برواج واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب انهياره خلال مراسم تدشينه.

ويعود الجسر إلى بلدة مونت نغوفولا بمنطقة سايا زامبا في العاصمة الكونغولية كينشاسا، حيث كان إيكوي غاستون رئيس منطقة سايا بصدد افتتاح الجسر الذي بنته إحدى المؤسسات غير الحكومية.
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لكن لم يجر افتتاح الجسر بالشكل المطلوب، حيث ظهر في الفيديو انهياره بشكل كامل حين وقف المسؤولون عليه في أثناء مراسم الاحتفال.

واهتز الجسر بشكل مفاجئ قبل أن ينقسم إلى نصفين، وحاول الحضور مساعدة المسؤولين ومنع سقوطهم، كما تدخلت القوات الموجودة لتأمينهم وإبعادهم عن موقع انهيار الجسر.
 



وتشير المعلومات التي نشرها موقع "ليزابو" (Lisapo) المحلي إلى أن انهيار الجسر يعود إلى أن كمية الرمل المستخدمة كانت أكثر من كمية الإسمنت، وإلى أن إحدى السيدات من جمعية محلية أرادت مساعدة السكان عبر بناء جسر لهم، لكن الأمر لم يسر على النحو المطلوب.

ووفق ما ذكره الموقع فإنه تمّ تثمين جهود السيدة القائمة على مشروع الجسر والتي تدعى "باديلا"، على الرغم من أن عمّال البناء لم يتموا المهمة المطلوبة منهم.

ونقل عن أحد المصادر قوله "نحن نشجع هذا العمل العظيم الذي أشرفت عليه لسيدة "باديلا"، بوسائلها المحدودة (..) لا ينبغي أن تحركنا السخرية، بل دعونا نرى الحب الذي ميز هذه السيدة العظيمة لمساعدة سكان هذا المكان، ونحن نؤيد إيقاف المهندسين". "الجزيرة" 
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