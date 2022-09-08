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منوعات
غزالة... أمّ تفاجئ الأطباء وتنجب 7 توائم!
Lebanon 24
08-09-2022
|
14:00
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قلبت حادثة غريبة حياة سيدة مصرية تدعى غزالة، رأسا على عقب، بعد حملها بـ9 تواءم، رغم توقعات الأطباء بعدم قدرتها على الإنجاب مرة أخرى.
وتقيم غزالة البالغة من العمر 40 عاماً في محافظة البحيرة، شمالي مصر، وزوجها يعمل مزارعا بالأجرة اليومية. سبق أن رزقت غزالة بـ3 بنات، وبحسب الأطباء فإنها لن تنجب ثانية، وهيأت حياتها على هذا الأمر، وإذ فجأة شعرت بأعراض الحمل، ليلقي عليها الطبيب بهذا النبأ: في رحمها 9 أطفال.
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وقالت غزالة: "كانت صدمة، وكأن الدنيا توقفت بي عند هذه اللحظة، لم أعلم ماذا أفعل، وكيف سأدبر معيشة 12 طفلا دفعة واحدة، ولكن قدرة الله فوق كل شيء".
وأضافت: "عرض عليا أحد الأطباء حقن الأطفال لتتم عملية الإجهاض، وترك طفلين أو ثلاث فقط، وفعلا ذهبت للمستشفى في الشهر الثالث من الحمل، لكنه طلب مني 4 آلاف جنيه للعملية، ولم أكن أملكهم، ففوضت أمري لله، وتركت حملي على ما هو، فتوفي اثنان منهم وبقي 7".
(سكاي نيوز)
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