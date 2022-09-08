بشكل بطولي... أم تقاتل نمرًا بيديها كي تنقذ رضيعها (فيديو)

تمكنت أم هندية من إنقاذ ابنها البالغ 15 شهرا من أنياب نمر بعد صراع معه بيديها العاريتين لمدة دقيقتين كاملتين.

وأفادت صحيفة "تايمز أوف إنديا"، بأن مخالب النمر اخترقت رئتي آرشانا شودهاري البالغة من العمر 25 عاما، بينما كانت تواجه النمر بكل قوتها.

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وتمكنت الأُم التي تعيش مع عائلتها في قرية روهانيا القريبة من محمية للنمور في منطقة أوماريا من إنقاذ طفلها الرضيع من بين فكَّيْ النمر، وخرجا معًا على قيد الحياة.

وتمكنت آرشانا بصراخها من جمع القرويين القريبين في المنطقة لضرب النمر باستخدام العصي.

وتم نقل الأم والطفل بعد ذلك إلى وحدة العناية المركزة، وحُقنا بحقن ضد داء الكلب.