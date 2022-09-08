الحمل

يرطّب هذا اليوم الأجواء ويجعل الاتصالات ببعض الجهات أكثر إيجابية وتفهّماً، ويخفّ الضغط وتزول العراقيل

الثور

يجلب لك هذا اليوم دعماً من أحد الزملاء الذي يعرف قدراتك وتعوّض عن الخسارة التي لحقت بك

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الجوزاء

أبذل جهداً كبيراً وقم بمبادرات لرفع مستوى أدائك وبلوغ أعلى المناصب ونيل مستحقاتك

السرطان

الحظوظ جميلة ومميزة، تحفّزك على الاجتهاد والمواظبة، ويرافقك الحظ ويفتح أمامك أبواب الصداقة ويسهل معظم العلاقات المهنية

الأسد

يوم مناسب لك ويفتتح دورة من الحظ، وتستعيد نشاطك وعافيتك، وتتوضح الصورة أمامك

العذراء

رغبتك في تحسين وضعك المادي على نحو سريع، قد تصطدم بواقع مغاير تماماً، وهذا يفرض عليك التريث

الميزان

تتزود هذا اليوم أفكاراً منوّعة وبنّاءة وتلاقي الدعم من بعض الفئات والأفرقاء

العقرب

يشير هذا اليوم إلى أوضاع مهنية رائعة جداً، وتكون مجبراً على الدفاع عن النفس إزاء إتهامات باطلة تطالك

القوس

تلاقي النجاح وتبرهن عن قدرات كبيرة وتحقق المرتجى، وتتلقى خبراً جيداً وتفرح بأجواء مؤاتية ويخفف عنك بعض الضغوط

الجدي

تعيش يوما جيدا جدا ما قد يعني مهمة جديدة تتولاها أو مسؤولية كبيرة تلقى على عاتقك لكن يخشى أن تفقد الثقة بالنفس

الدلو

قد يسبّب لك أحد الزملاء اليوم مشكلة في العمل، فتواجهها بحزم وقوة وتتغلب عليها وتعيد الأمور إلى نصابها وتضع حداً للتطاول عليك

الحوت

يركّز هذا اليوم على ضرورة الانتباه إلى عملك وقد يزفّ إليك خبراً سارّاً