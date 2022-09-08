Advertisement

منوعات

برجك اليوم

Lebanon 24
08-09-2022 | 23:00
A-
A+
Doc-P-988782-637982989171778841.jpg
Doc-P-988782-637982989171778841.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
الحمل
يرطّب هذا اليوم الأجواء ويجعل الاتصالات ببعض الجهات أكثر إيجابية وتفهّماً، ويخفّ الضغط وتزول العراقيل
الثور
يجلب لك هذا اليوم دعماً من أحد الزملاء الذي يعرف قدراتك وتعوّض عن الخسارة التي لحقت بك
Advertisement
الجوزاء
أبذل جهداً كبيراً وقم بمبادرات لرفع مستوى أدائك وبلوغ أعلى المناصب ونيل مستحقاتك
السرطان
الحظوظ جميلة ومميزة، تحفّزك على الاجتهاد والمواظبة، ويرافقك الحظ ويفتح أمامك أبواب الصداقة ويسهل معظم العلاقات المهنية
الأسد
يوم مناسب لك ويفتتح دورة من الحظ، وتستعيد نشاطك وعافيتك، وتتوضح الصورة أمامك
العذراء
رغبتك في تحسين وضعك المادي على نحو سريع، قد تصطدم بواقع مغاير تماماً، وهذا يفرض عليك التريث
الميزان
تتزود هذا اليوم أفكاراً منوّعة وبنّاءة وتلاقي الدعم من بعض الفئات والأفرقاء
العقرب
يشير هذا اليوم إلى أوضاع مهنية رائعة جداً، وتكون مجبراً على الدفاع عن النفس إزاء إتهامات باطلة تطالك
القوس
تلاقي النجاح وتبرهن عن قدرات كبيرة وتحقق المرتجى، وتتلقى خبراً جيداً وتفرح بأجواء مؤاتية ويخفف عنك بعض الضغوط
الجدي
تعيش يوما جيدا جدا ما قد يعني مهمة جديدة تتولاها أو مسؤولية كبيرة تلقى على عاتقك لكن يخشى أن تفقد الثقة بالنفس
الدلو
 قد يسبّب لك أحد الزملاء اليوم مشكلة في العمل، فتواجهها بحزم وقوة وتتغلب عليها وتعيد الأمور إلى نصابها وتضع حداً للتطاول عليك
الحوت
يركّز هذا اليوم على ضرورة الانتباه إلى عملك وقد يزفّ إليك خبراً سارّاً
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
02:00 | 2022-09-09
23:33 | 2022-09-08
15:11 | 2022-09-08
14:00 | 2022-09-08
11:00 | 2022-09-08
08:00 | 2022-09-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website