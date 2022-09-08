كلبة ترضع 4 أشبال من النمور... اليكم التفاصيل (فيديو)

В зоопарке Мариуполя овчарка стала приемной мамой для новорожденных тигрят.
Известно, что тигрица родила четырех детенышей, но отказалась воспитывать их. Роль мамы взяла на себя собака — теперь она выкармливает тигрят. pic.twitter.com/j4w8G3EJsF
— РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) September 7, 2022
В зоопарке Мариуполя овчарка стала приемной мамой для новорожденных тигрят.
Известно, что тигрица родила четырех детенышей, но отказалась воспитывать их. Роль мамы взяла на себя собака — теперь она выкармливает тигрят. pic.twitter.com/j4w8G3EJsF