Advertisement

منوعات

كلبة ترضع 4 أشبال من النمور... اليكم التفاصيل (فيديو)

Lebanon 24
08-09-2022 | 23:33
A-
A+
Doc-P-988800-637983022705141922.jpg
Doc-P-988800-637983022705141922.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي التقطت مشاهده في حديقة حيوانات ماريوبول، تظهر كلبة من نوع "جيرمن شيبرد" وهي ترضع 4 أشبال من النمور حديثي الولادة.

وحسب المعلومات، فقد أنجبت أنثى نمر أربعة أشبال لكنها رفضت تربيتهم. فتولت الكلبة دور الأم." RT"
Advertisement



منوعات

فيديو

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
02:00 | 2022-09-09
23:00 | 2022-09-08
15:11 | 2022-09-08
14:00 | 2022-09-08
11:00 | 2022-09-08
08:00 | 2022-09-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website