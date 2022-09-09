29
o
بيروت
30
o
طرابلس
17
o
صور
30
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
24
o
النبطية
25
o
زحلة
26
o
بعلبك
17
o
بشري
28
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
الملكة اليزابيت... هذا ما لا يعرفه البريطانيون عنها (فيديو)
Lebanon 24
09-09-2022
|
08:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
مما لم يكن يعرفه معظم البريطانيين عن الملكة إليزابيث الثانية، وربما أكثر من 95% ممن ليسوا منهم، مع أنه متاح عبر الإنترنت في مواقع موثوقة، هو أن القانون كان يسمح لها بعدم الحصول على رخصة لقيادة سيارتها في "المملكة المتحدة" المكونة من إنجلترا واسكتلندا وإيرلندا الشمالية ومقاطعة ويلز، ولا كانت ملزمة أيضا بوضع لوحة أرقام لسيارتها، فيما كان أي طابع بريد يحمل صورتها، خاليا من اسم بريطانيا، لأن رسمها عليه هو المشير إلى اسم البلاد.
Advertisement
وكانت إليزابيث الثانية، الوحيدة التي لا تحمل جواز سفر بين زعماء العالم، وجميع المطارات والمرافئ والمعابر البرية كانت تفتح لها أبوابها من دون أن تطلب منها أي وثيقة شخصية، وهذا ما كان متعارفا عليه بين الدول عمن وارد بسيرتها التي قرأتها "العربية.نت" بعد رحيلها أمس، أنها كانت تقيم في قصور عدة، أشهرها "باكنغهام" المحتوي في لندن على 700 غرفة، وفيه يعمل 800 موظف، لهم آلة للسحب، كالتي تضعها البنوك في الشوارع.
كما كانت الوحيدة في بريطانيا المسموح لها اعتماد تاريخين للميلاد: الحقيقي في 21 أبريل، والآخر في ثاني سبت من يونيو، وهو الرسمي. وكان مسموحا للملكة التي اقترنت بالأمير فيليب في 1947 بلندن، وأنجبت 4 أبناء، لها منهم 8 أحفاد، وبدورهم لهم 12 ابنا، عدم دفع أي ضريبة بموجب القانون، لكنها تنازلت طوعيا في 1992 عن هذا الحق، وبدأت تدفع ضرائبها كأي مواطن.
وكانت إليزابيث الثانية محصنة ضد القانون نفسه، أي لا أحد يمكنه مقاضاتها بأي اتهام. ولم تكن ملزمة بتقديم أي دليل أو شهادة في أي جلسة بأي محكمة، بحسب ما ورد في تقرير نشرته عنها "العربية.نت" قبل 7 سنوات، وفيه ورد أيضا أنها كانت مستثناة من حق يتيحه "قانون حرية الحصول على المعلومات" للآخرين، أي لا يمكن طلب معلومات عنها من أي نوع.
لولا الحب
وقد لا يصدق أحد أنها كانت تملك الحق بتغيير أي حكومة في أستراليا، لأنها فيها "رأس الدولة" إلى حين رحيلها أمس الخميس عن دنيا عاشت فيها أميرة مدة 26 سنة، ومن بعدها ملكة طوال 70 عاما و214 يوما، تجعلها ثاني أكثر من طال بقاؤه على العرش في التاريخ بعد الفرنسي لويس الرابع عشر، فقد أصبح ملكا بعد 5 أعوام من ولادته في 5 سبتمبر 1638 بباريس، حتى وفاته في أول سبتمبر 1715 بعمر 76 سنة، منها ملكا طوال 72 عاما و110 أيام.
والذي وضع التاج الملكي على رأس الأميرة إليزابيث، هو حب عاشه أحد أعمامها حين كانت بثلاثينيات القرن الماضي ثالث من يحق لهم وراثة العرش، حتى والدها نفسه لم يكن يتوقع أن يصبح ملكا، فعند وفاة جدها جورج الخامس في 1936 بلندن، خلفه ابنه الأكبر إدوارد الثامن، الذي تنازل وضحى بالعرش بعد 10 أشهر ليتزوج من كان يحبها وولهانا بها، وهي الأميركية Wallis Simpson المحظور عليه الزواج منها لأنها كانت مطلقة مرتين، فخلفه شقيقه الأمير جورج، وبمجيئه أصبحت ابنته إليزابيث أول وريث لأحد أقدم العروش.
ومن السريع عن الملكة التي كانت ملمة جدا بالفرنسية، أنها عاصرت 15 رئيسا للوزراء، أولهم ونستون تشرشل وآخرهم "ليز تراس" التي زارتها الثلاثاء الماضي في قصر "بالمورال" باسكتلندا. كما عاصرت 14 رئيسا أميركيا منذ اعتلائها العرش، وقامت 261 مرة بزيارات رسمية شملت 116 دولة، ونشطت كراعية ورئيسة لأكثر من 600 جمعية خيرية بأعمال إنسانية، وهنأت بالبرقيات 175 ألفا لمناسبة بلوغ عمر الواحد منهم 100 عام، وهنأت 540 ألفا لمناسبة يوبيل زواجهم الماسي، وهو 60 سنة، وأصبحت في 1976 أول من يقوم بإرسال إيميل بين زعماء العالم، وتسلمت أكثر من 3 ملايين و500 ألف رسالة، محفوظة كلها لديها. "العربية"
منوعات
فيديو
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مسلحون يهاجمون متجراً في طرابلس.. شاهدوا ماذا حصل! (فيديو)
Lebanon 24
مسلحون يهاجمون متجراً في طرابلس.. شاهدوا ماذا حصل! (فيديو)
12:21 | 2022-09-09
09/09/2022 12:21:59
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهرت كالأميرات.. هيفا وهبي تخطف الأنظار في زفاف شقيقتها "هانو" شاهدوا كيف بدت مع العروس (فيديو)
Lebanon 24
ظهرت كالأميرات.. هيفا وهبي تخطف الأنظار في زفاف شقيقتها "هانو" شاهدوا كيف بدت مع العروس (فيديو)
01:30 | 2022-09-09
09/09/2022 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تطور جديد بشأن سحوبات الدولار .. ماذا فعلت المصارف؟
Lebanon 24
تطور جديد بشأن سحوبات الدولار .. ماذا فعلت المصارف؟
11:53 | 2022-09-09
09/09/2022 11:53:36
Lebanon 24
Lebanon 24
"خلافات" بدأت تظهر.. عائلة الراسي ترفض إصدار "ديو" نادين وجورج وتصدر بياناً!
Lebanon 24
"خلافات" بدأت تظهر.. عائلة الراسي ترفض إصدار "ديو" نادين وجورج وتصدر بياناً!
02:33 | 2022-09-09
09/09/2022 02:33:45
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف افتتح الدولار صباحا في السوق الموازية؟
Lebanon 24
كيف افتتح الدولار صباحا في السوق الموازية؟
02:09 | 2022-09-09
09/09/2022 02:09:44
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
16:00 | 2022-09-09
أكبر اختراق في تاريخ القصر.. الملكة إليزابيث تستفيق وتصدم برجل غريب عند سريرها!
14:22 | 2022-09-09
أشياء قد يجهلها الكثيرون عن المهام التي كانت موكلة للملكة إليزابيث
14:13 | 2022-09-09
تيجان الملكة إليزابيث.. كم عددها ومن سيرثها؟
14:00 | 2022-09-09
إصدارات جديدة من "باربي"... دمى بإطلالات إسبانيّة (صور)
13:22 | 2022-09-09
بلطجية يعتدون على طالب! (فيديو)
13:19 | 2022-09-09
صفع زوجته فأفقدها بصرها!
فيديو
دينا الشربيني تكشف عن تعرضها للتحرّش.. وهكذا كانت رد فعها
Lebanon 24
دينا الشربيني تكشف عن تعرضها للتحرّش.. وهكذا كانت رد فعها
06:00 | 2022-09-09
09/09/2022 23:21:08
Lebanon 24
Lebanon 24
تستهلك القليل من الوقود... إليكم هذه السيارة الجديدة
Lebanon 24
تستهلك القليل من الوقود... إليكم هذه السيارة الجديدة
14:00 | 2022-09-07
09/09/2022 23:21:08
Lebanon 24
Lebanon 24
مذيعة تبتلع ذبابة مباشرةً على الهواء.. شاهدوا رد فعلها (فيديو)
Lebanon 24
مذيعة تبتلع ذبابة مباشرةً على الهواء.. شاهدوا رد فعلها (فيديو)
00:33 | 2022-09-06
09/09/2022 23:21:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact