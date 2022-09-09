تعرفوا على شخصيتكم من شكل جبينكم... كيف ذلك؟

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وعلى الرغم من الجدل المستمر حول مهارات الفراسة أو علم الفراسة وما إذا كان علمًا حقيقيًا أو مهارات يمكن اكتسابها، فقد أشارت بعض الدراسات الحديثة إلى أن تعابير وجه الإنسان "تحتوي على نواة الحقيقة" ويمكن من خلالها إظهار بعض سمات شخصية الإنسان.





1. شخصية ذات جبين كبير يعود تاريخ الفراسة أو مهارات الفراسة، التي ترتكز على محاولة تحليل أو التعرف على السمات الشخصية للإنسان من خلال ملامح وتعابير وجهه إلى 3000 عام مضت. وينسب إلى مُعلم القرن العشرين البلجيكي بول بوتس الفضل في تحول مهارات الفراسة إلى نظرية نفسية يتم استخدامها لوصف شخصية الإنسان، والتي تعد حجر الأساس لما يعرف حاليًا باسم علم الفراسة أو "فيسيونومي".وعلى الرغم من الجدل المستمر حول مهارات الفراسة أو علم الفراسة وما إذا كان علمًا حقيقيًا أو مهارات يمكن اكتسابها، فقد أشارت بعض الدراسات الحديثة إلى أن تعابير وجه الإنسان "تحتوي على نواة الحقيقة" ويمكن من خلالها إظهار بعض سمات شخصية الإنسان.1. شخصية ذات جبين كبير

يتميز صاحب الجبين الكبير بأنه متعدد المهام ومنظم وجيد في تقديم المشورة. يعيش الحياة بنهج متوازن، لأنه عادة يكون حكيمًا وذكيًا. كما يكون متعدد المواهب، إلى جانب قدراته التحليلية التي تساعده على النجاح في أي مسعى يقوم به، خاصة أنه يكون سريع التعلم.





يستمتع بكونه مسؤولاً وهو منفتح الذهن ومنفتح على الفرص. وفي مجال قراءة ملامح الوجه، تعتبر الجبهة الكبيرة أيضًا علامة على الوفرة، وأن صاحبها يتمتع بحياة اجتماعية جيدة.



2. الجبين الضيق

تعد الإيجابية إحدى أهم سمات شخصية أصحاب الجبين الضيق، الذين يستمعون أيضًا إلى مشاعرهم أكثر من عقولهم. يميل الشخص صاحب الجبين الضيق إلى القيام على الفور بمشاريع بناءة لرفع معنوياته، ولكنه في نفس الوقت إنسان حذر ويتجنب التورط في مشكلات خوفًا من التعرض للأذى.





وبسبب طبيعته العاطفية، يستمتع بمساعدة الآخرين، على الرغم من أن طبيعته الطيبة تضعه أحيانًا في مواقف يتعرض خلالها لأذى من الآخرين أو على أقل تقدير يسيئون استغلال كرمه. لا يحب أن يكون في مركز الاهتمام أكثر من اللازم، لكنه يشعر بالسعادة في صحبة دائرته الضيقة من الأهل والأصدقاء.



3. جبين منحنٍ

إذا كنت صاحب جبين منحنٍ، فإنه يكشف أنك شخص مبتهج وهادئ وودود. يمكنك بسهولة تكوين صداقات، خاصة أنك تستمتع بإحساس قوي بما ستقوله ومتى تقوله ولماذا. أنت شخص متفائل للغاية، وتساعد الآخرين على تحقيق أحلامهم وأهدافهم.





يمكن ببساطة وصف صاحب الجبين المنحني بأنه بمثابة مغناطيس يجتذب السعادة والطاقة الإيجابية. أنت هادئ للغاية في التعامل مع المواقف الصعبة والمواقف الاجتماعية الصعبة. أنت شخص سريع البديهة وكذلك صبور.



4. جبين على شكل M

تتنوع السمات الشخصية التي يمكن استنباطها من شكل الجبين الذي يشبه الحرف اللاتيني M، ما بين حب الفنون وتعدد الاهتمامات والمهارات، وكل ما يفسح المجال للتعبير عن الذات. تشمل السمات الشخصية الأخرى الإبداع بتألق وتفرد والكرم في كل ما يقوم به صاحب هذا الجبين. يميل الشخص دائمًا إلى إعلاء الأخلاق الحميدة بتلقائية.



يكون صاحب جبين حرف M هادئًا للغاية في معظم الأوقات، لكنه يفقد أعصابه أحيانًا. أم الخبر الجيد فهو قدرته الكبيرة على التسامح وأنه نادرا ما يحمل ضغائن. يحمي أحباءه وعائلته وأصدقائه بشدة. تساعد مهاراته الفنية وخياله الواسع في بناء أي شيء من الصفر وقدرة فريدة على توظيف التكنولوجيا.

(العربية)