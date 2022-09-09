صفع زوجته فأفقدها بصرها!

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قضت محكمة جنايات القاهرة في مصر، بمعاقبة مواطن بالسجن المشدد 5 سنوات، في اتهامه بإصابة زوجته بعاهة مستديمة.وكانت النيابة المصرية أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت له تهمة "إصابة زوجته بعاهة مستديمة وهي فقد الرؤية بالعين اليسرى".وكشفت التحقيقات عن "وقوع مشادة كلامية بين المصري وزوجته تطورت إلى مشاجرة فاعتدى عليها بالضرب وصفعها على وجهها مما تسبب في حجب الرؤية بالعين اليسرى".