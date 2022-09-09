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صفع زوجته فأفقدها بصرها!

Lebanon 24
09-09-2022 | 13:19
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قضت محكمة جنايات القاهرة في مصر، بمعاقبة مواطن بالسجن المشدد 5 سنوات، في اتهامه بإصابة زوجته بعاهة مستديمة.

وكانت النيابة المصرية أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت له تهمة "إصابة زوجته بعاهة مستديمة وهي فقد الرؤية بالعين اليسرى".
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وكشفت التحقيقات عن "وقوع مشادة كلامية بين المصري وزوجته تطورت إلى مشاجرة فاعتدى عليها بالضرب وصفعها على وجهها مما تسبب في حجب الرؤية بالعين اليسرى".
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